登月50年 2000人「跑上月球」 潘斯讚當年40萬英雄

2019-07-21 14:55 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



阿波羅11號「人類的一大步」登陸月球。 美聯社 分享 facebook

太空人阿姆斯壯(Neil Armstrong)與艾德林(Buzz Aldrin)乘坐阿波羅11號(Apollo 11)，跨出歷史性的「人類的一大步」在1969年7月20日登上月球，如今已經屆滿50周年，讓美國上下洋溢一股月球風潮，各地民眾紛紛在20日舉行各種慶祝派對，還有主題競賽、球賽與演唱會等，並且享用著配合氣氛的月亮派餅。

副總統潘私20日出席了在美國太空總署(NASA)甘迺迪太空中心(Kennedy Space Center)舉行的慶祝活動；89歲的艾德林向潘斯展示當年參與登月任務時所使用的發射台；就在同一時間，隔著大半個地球之外，一名美國太空人則與其他兩位太空人一起搭乘著俄羅斯火箭，從哈薩克升空展開太空之旅。

在人類登陸月球50周年之際，潘斯表示：「阿波羅11號是20世紀歷史的所有事件當中，到了30世紀還可能讓人覺得印象深刻的唯一事件。」

潘斯在演說中也推崇阿姆斯壯、艾德林與指揮艙駕駛柯林斯(Michael Collins)；他說，如果這三位太空人以及40萬名不眠不休努力完成登月計畫的美國人不算英雄的話，「那麼世界上就沒有英雄了。」

阿姆斯壯已於2012年辭世，他的長子瑞克‧阿姆斯壯(Rick Armstrong)代父出席；88歲的柯林斯則未參加20日的慶祝活動。

阿姆斯壯的故鄉俄亥俄州瓦帕科內塔(Wapakoneta)，約有2000名跑者參加名稱為「跑上月球」(Run to the Moon)的比賽。參加一萬公尺賽跑的54歲退休空軍軍官洛可歐(Robert Rocco)說，阿姆斯壯與艾德林登上月球，「是我人生當中最具歷史意義的事件，或許對其他人來說也是一樣。」

位於西雅圖的飛航博物館(Museum of Flight)裡，來自華盛頓州塔柯馬(Tacoma)的63歲護士吉爾達‧沃登(Gilda Warden)，參觀阿波羅11號指揮艙「哥倫比亞」(Columbia)時，難掩驚奇神情。她說：「感覺彷彿走進西斯汀教堂，看到壯麗的天花板壁畫似的。你只想坐在這邊，好好的感受這一切。」

就在1969年7月20日這一天，阿姆斯壯與艾德林從環著月球繞行的「哥倫比亞」指揮艙離開，乘坐「老鷹號」(Eagle)登月小艇逐漸下降，來到月球表面的寧靜海(Sea of Tranquility)。

第一個步出登月小艇的阿姆斯壯，說了一句經典名言：「這是我的一小步，卻是人類的一大步。」