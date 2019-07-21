何時重返月球？歷任美國總統永遠不同調

2019-07-21 14:56 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合20日電



NASA重返月球一波三折，新總統老是改主意。 美聯社 分享 facebook

國家航空暨太空總署(NASA)20日歡慶人類登月壯舉50周年，但美國載人太空事業的未來一波三折，因為都知道要重返月球才能上火星，但每次登上大位的新總統都想改變前任總統目標，預算更不見得有如1960年代那般慷慨，使負責執行的NASA不僅得克服技術難關，還得走出華盛頓的政治迷宮。

大西洋月刊(The Atlantic)報導，原本NASA打算讓太空人重返月球的時程是2028年，沒想到在川普總統授意下，今年春天NASA宣布提前至2024年，讓川普得以在第二任結束前看到，前提是他明年成功連任。

NASA目前最大問題是經費不夠，今年5月白宮才要求國會對明年度NASA預算再增加16億元。若要讓美國太空人重返月球，NASA可能得花上200億至300億元，而且與50年前阿波羅計畫不同的是，如今NASA非常仰賴民間太空企業的技術。

NASA準備先重返月球，讓太空人在月亮南極附近登陸，待確定能在月球上安全行動與工作後，再展開火星任務。

然而，川普顯然等不下去了，今年6月他的一條推文讓NASA上下大吃一驚。

川普寫道：「我們花了這麼多錢，NASA不應該只是講要上月球，50年前我們就辦到了。他們應該放眼更大的目標，包括火星在內。」

NASA署長布萊登斯坦(Jim Bridenstine)受訪時提到，為此他曾致電川普，川普告訴他「我知道你們得先去月球，才能上火星，但你必須要好好宣傳火星」。

布萊登斯坦指出，主政者的選舉考量使得NASA載人太空計畫一再修改，而且下一位總統(若不是川普連任)可能砍掉2024年的登月計畫，就像歐巴馬總統上任後，就把小布希總統的登月計畫改成火星計畫一樣，只是歐巴馬的雄心壯志也沒能走多遠。

報導指出，單是在川普政府頭兩年，NASA的載人太空計畫目標就已經多次更改。原本火星的急迫性不高，NASA準備等到重返月球有更多進度後再說，但現在川普希望美國大眾聽到NASA更常宣傳火星任務。