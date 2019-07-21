登月50周年！當年美蘇太空競賽 如今美俄攜手升空

2019-07-21 14:57 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合20日電



登月50周年當天 美俄太空人同往國際太空站 路透社 分享 facebook

美國、義大利和俄羅斯太空人20日從哈薩克貝康諾太空發射場(Baikonur)升空，歷經六小時抵達國際太空站(ISS)；此次太空人發射升空適逢美國阿波羅11號(Apolo 11)登月任務50周年，藉此紀念人類首次踏足月球。

美國太空總署(NASA)太空人摩根(Andrew Morgan)、俄羅斯聯邦太空總署(Roscosmos)太空人斯科沃佐夫(Alexander Skvortsov)，以及歐洲太空總署(ESA)的義大利太空人帕米塔諾(Luca Parmitano)於格林威治時間16時28分(美東下午12時28分)，自哈薩克(Kazakhstan)的貝康諾太空發射場(Baikonur)升空，並於格林威治時間22時50分抵達國際太空站，受到已在太空站上的三名太空人熱烈歡迎。

NASA電視台評論員形容，這是在貝康諾熾熱天氣下的「教科書式發射」，20日當地白天氣溫高達攝氏43度。

此次發射選在與NASA太空人阿姆斯壯(Neil Armstrong)和艾德林(Buzz Aldrin)1969年執行登月任務同一日，當時標誌著美國在與蘇聯的「太空競賽」中得勝；1969年人類成功登月後50年，即便在國際太空站上強調跨國合作，俄羅斯仍在太空任務上與西方國家競爭。

20日升空的三名太空人中，僅53歲的斯科沃佐夫於人類首度登陸月球時已出生，43歲的摩根則是首次執行太空飛行任務；摩根是四個孩子的爸，他20日推文寫道，「最難的部分是向妻小道別，並看著他們走遠。」

42歲的帕米塔諾上次在國際太空站待了166天，且成為第一位執行太空漫步的義大利人；他出發前推文寫道，「再看一眼我的星球，是時候登上火箭了；下一站，國際太空站。」

這三名太空人都是軍事背景出身，他們穿著太空制服於升空前合影留念，並在19日的行前記者會上打趣說道，「兩名上校要聽從另一名上校的指令」；年紀最輕的帕米塔諾是此次的任務指揮官。 登月50周年當天 美俄太空人同往國際太空站 美聯社 分享 facebook