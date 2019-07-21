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太空競賽不落後 中國追美趕俄

2019-07-21 14:41台灣醒報 記者王秋燕╱台北報導

50年前人類首度登月時，中國在太空競賽中幾乎沒有分量，隨中國壯大、富強，中國的太空探索進度正快速追趕美國，預期2020年將開始探索火星、設立永久太空站，2030年讓中國太空人登上月球。在中國奮力追趕下，以往太空競賽中居領先地位的俄羅斯表現相對黯淡許多，要能夠重居領導地位將非常困難。

預算僅美國1/4

根據《CNN》報導，中國沒有官方太空探索計畫預算，但外界估算2019年預算約58億美元，這僅是美國太空總署(NASA) 2020年預算226億美元的四分之一，不過中國發展企圖心可不會因為預算較小而縮減。在中國的「十三五」計畫中，太空探索計畫是首要研發計畫，尤其是深度太空探險。

鑑於美國、俄羅斯同在太空競賽中會有戒心，中國最新的太空計畫研發夥伴是巴基斯坦，雙方已經簽屬協議要興建衛星、實驗室，希望進一步落實月球、太空站、火星計畫。中國不僅官方投入太空研發，包括OneSpace等60家民間家企業也積極參與，OneSpace在2018年成為第一家成功發射火箭的民間企業，該公司僅營運3年，還屬於新創企業。

日、印也探索太空

亞洲國家中，不僅中國積極參與太空競賽，日本、印度也各自發揮其研發實力探索太空，但表現仍不及中國強。日本宇宙航空研究開發機構表示，日本的隼鳥 2 號小行星探測器今天在一顆遙遠的小行星「龍宮」著陸，這趟任務是在蒐集相關樣本，以協助科學家瞭解太陽系演化歷史。印度太空探測船「月球飛船二號」原本15日要發射升空，但因為燃料技術問題，發射前不到1小時緊急喊停。

在太空競賽中，把亞洲各國拋在腦後，甚至一度居領先地位的俄羅斯，現在卻沒有讓人驚艷的表現。根據《華爾街日報》報導，俄羅斯太空產業近年來發生腐敗、缺乏專業知識，以及多起機件故障的醜聞，都讓觀察家認為，俄羅斯太空產業危機更深了。俄羅斯太空政策與防務專家魯辛表示，很難想像俄羅斯將再次成為太空探索的領導者。

俄國實力變弱

俄羅斯近年因為入侵烏克蘭、敘利亞衝突，以及控制2016年美國總統大選等問題，與美國關係緊張，不過還是仍維持在太空領域的合作關係。美國依賴租用從哈薩克的火箭發射場發射俄羅斯聯盟號火箭，把太空人送上國際太空站。

俄羅斯知名太空研究博士葉戈羅夫指出，俄羅斯太空計劃顯然不再與美國NASA有明顯競爭目標，俄羅斯政界人士有時會使用，美國人乘坐我們的發動機，乘坐我們的船隻作為內部宣傳，用意僅是在增強俄羅斯的自豪感。他強調，競爭已經不像蘇聯時期一樣那麼重要。

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