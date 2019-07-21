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屏東vs.蹄膀！龍應台一張圖 網友讚神比喻

到月球開採稀土 NASA找經費

2019-07-21 14:40台灣醒報 記者王秋燕╱台北報導

美中貿易戰暫時休兵，但外界對中國要拿稀土做武器，對應美國下一步的關稅戰疑慮從沒斷過。美國太空總署(NASA)幫川普政府想出奇招，要從月球表面開採稀土，預期本世紀就可能達成目標。不過，NASA面臨預算不足難題，希望能夠找到有錢的商業夥伴降低成本，確保新登月計畫能順利達標。

美國8成稀土靠中國

中國稀土產量2018年達12萬公噸，佔全球62%，稀土礦物一直是美中貿易戰中關鍵點，美國高達8成以上的稀土來自中國，稀土廣泛用在包括手機、電動汽車電池、軍用設備等產品。美國要找到中國以外的稀土替代來源國十分困難，因此現在把目標放在礦物資源豐富的月球上。

NASA署長布萊登斯汀接受美國財經媒體《CNBC》訪問時說，月球上可能存在大量白金、稀土礦物，這在地球上非常有價值。科學家證實，月球表面除了白金、稀土礦物，還有矽，這是半導體主要原料，鈦、鋁含量也很豐富。

NASA將執行創新高階概念計畫，實驗機器人在月球上採礦可行性，將運用光學採礦技術，以雷射光擊碎月球表面，並採集礦石碎片。白宮指示下，NASA已經制定了新登月計畫，目的不僅是在2024年送女太空人上月球而已，而是能夠在月球上進行長期探索計畫。

不過，NASA新登月計畫目前正面臨研發預算不足的問題，預期要完成新登月計畫，還需要額外的200億美元資金。除爭取國會編列額外預算支持外，NASA也釋出要尋求有足夠資金實力的商業夥伴的訊息。

富豪投資太空探索

布萊登斯汀指出，目前不僅各國對於太空進行大量投資與研發，包括超級富豪如特斯拉、SpaceX創辦人馬斯克，以及亞馬遜創辦人貝佐斯也對太空資源與探索興趣盎然，這對NASA有好處，他們可以是未來NASA的合作夥伴，NASA將因此節省很多成本。

根據《每日郵報》報導， 全球首富貝佐斯擁有太空船公司Blue Origin，進行過多次火箭試射計畫，具有強烈的太空探索企圖心。貝佐斯認為，月球與地球間的運輸如果可以更快速，將有利月球上的產業發展。

NASA除2024年的新登月計畫外，還會執行另一項名為「阿蒂米斯」的月球計畫，估計未來10年將有37次火箭單獨發射時程，2028年會在月球上建造基地。NASA已與波音、洛克希德馬丁簽訂合約，以製造「太空發射系統」火箭以及獵戶座太空船。

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