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川普鐵粉 華裔密西根州美國世界小姐被摘冠

2019-07-21 14:40世界日報 記者顏伶如／綜合報導

華裔密西根世界小姐朱凱西。 圖擷自@PoliticalKathy
華裔密西根世界小姐朱凱西。 圖擷自@PoliticalKathy
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就讀密西根大學(University of Michigan)的20歲華裔大學生朱凱西(Kathy Zhu，音譯)，才剛贏得2019年密西根州美國世界小姐(Michigan World America)后冠，卻因為過去曾在推特發表的言論引發爭議；身為「川普鐵粉」的她，幾天之後便遭「世界小姐選美大賽」(Miss World America)主辦單位撤銷冠軍資格。

朱凱西14日在2019年密西根州美國世界小姐選美大賽中勝出，但18日就被主辦單位摘冠，原因是主辦單位認為她過去發表的推文，內容涉及「種族歧視、伊斯蘭恐懼以及傲慢無禮」。

后冠遭撤銷後，朱凱西在推特公布接到美國世界小姐州負責人蘿瑞‧狄傑克(Laurie DeJack)的電郵與簡訊；狄傑克在信函中指出，主辦單位發現朱凱西暱稱為「政治凱西」(Political Kathy)的推特帳號，認為她在這個帳號的推特內容，違反了美國世界小姐規範。

狄傑克在一則簡訊中寫道：「不要在外面宣稱妳是密西根州美國世界小姐。我們發現有問題。」簡訊裡接著說：「只是通知妳一聲，我們遇到問題了，我們必須好好談一談！」

朱凱西接下來陸續收到美國世界小姐主辦單位的全國負責人及營運長的電郵，信中說明她觸犯主辦單位「參賽者必須保持形象良好」的規定，以及參賽者不應該破壞美國世界小姐選美活動的名聲，或者破壞選美組織任何人員的名譽。

狄傑克在通知當中寫道，朱凱西的社群網站發文帶有「冒犯、無禮以及不當的內容」，因此美國世界小姐已經決定立即與她切割，不承認她的參賽資格，也不承認她與美國世界小姐任何活動有絲毫關聯。

朱凱西指出，主辦單位做出摘冠決定是因為她曾在2018年在「穆斯林學生協會」(Muslim Student Association)舉辦的「世界頭巾日」(World Hijab Day)活動當中拒絕戴頭巾，以及她針對非洲裔民眾槍枝暴力的發文。

她接受媒體訪問時表示，主辦單位早在接受她成為參賽佳麗前，就知道她的社群網站，但現在主辦單位卻又說，因為朱凱西的姓名中譯，所以產生混淆。

不管在推特或Instagram，朱凱西都是頗有知名度的政治評論員，累計追蹤粉絲超過8萬人。

朱凱西說，她無意利用這個事件來彰顯政治分歧，但此事件卻顯示出「世界小姐選美大賽」無法容納立場不同的聲音；她說：「他們只想讓某些人說他們想聽的話。但這個世界上有很多是事實、卻不順耳的話。」

推特上挺川普言論而被摘冠。 圖擷自@PoliticalKathy
推特上挺川普言論而被摘冠。 圖擷自@PoliticalKathy
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公開挺川普言論而被摘冠。 圖擷自@PoliticalKathy
公開挺川普言論而被摘冠。 圖擷自@PoliticalKathy
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朱凱選美非洲
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