美1.5億人遭炙烤 至少6死

2019-07-21 14:27 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合20日電



美東和中部地區熱浪加劇。 法新社 分享 facebook

從德州到緬因，美國廣大地區20日熱氣蒸騰，紐約和華府等大城氣溫接近或超過華氏100度，慶會、賽馬等各種活動紛紛取消，許多公共設施冷氣開放為民眾提供清涼，紐約市更下令節約用電以免輸電網不堪負荷。

這波熱浪已至少奪走六條性命，馬里蘭州就有四個人不幸死亡。

國家氣象局警告說，籠罩中西部平原區到大西洋岸的極度熱浪，使將近1億5000萬人面對危險的炙熱天氣，感覺溫度達到110至115度，如不採取預防措施，危險的高溫和濕度很快就可能讓人熱得受不了或中暑。

中西部21日氣溫就會稍微下降，可是東岸暑氣還會滯留幾天。政府敦促民眾多喝水、注意老弱病人、盡可能留在室內、不要把兒童或動物留在車上。

紐約市自2012年以來氣溫首次突破100度，市政府設立500個消暑中心讓民眾逃避酷熱，並下令許多辦公大樓周末期間空調溫度不得低於78度，以協助減輕供電壓力；與此同時，時報廣場慶祝登月50周年的活動取消，2001年展開的紐約市鐵人三項賽也首次取消。

華府也熱到100度；費城一個退休社區部分停電，數百人進入附近的收容所；芝加哥因酷熱取消預定的馬拉松賽跑；紐約州和馬里蘭州等地預定的賽馬也紛紛取消。

在密西根州南半島，挾著冰雹和閃電的狂風暴雨導致20多萬用戶停電；陣風時速超過80哩的狂烈風暴也在威斯康辛州造成大約2萬用戶停電。

國家氣象局對紐約地區發布的炙熱警告持續到21日晚上8點，屆時下雨和雷雨可望帶來一些迫切需要的清涼，可是22日氣溫仍可能接近90度。