人類登月50周年 吳黎耀華憶往仍激動

2019-07-21 14:15 世界日報 記者 世界日報 記者 丁曙 ／洛杉磯報導



阿波羅11號登月已50周年。 路透社 分享 facebook

1969年7月20日，阿波羅11號（Apollo 11）太空船首次登月成功，美國宇航員阿姆斯壯（Neil Armstrong）第一個在月球表面行走，並且說出了「個人一小步，人類一大步」的經典名言。當時在「美國之音」洛杉磯分部任職的吳黎耀華（Julia Wu） 製作了音響節目，50年後憶當日依然激情滿懷。

2019年7月20日，吳黎耀華回憶1969年7月20 日。當天一大早，她起床就守在電視機前面，聚精會神的觀看阿波羅11號登陸月球表面，非常興奮和緊張，邊看邊做筆記。在離開地球110個小時後，美國太空船在月球登陸。當她看到太空人阿姆斯壯（Neil Armstrong）踏上月球那一刻，情不自禁地跳起來，拚命拍手叫好。

阿姆斯壯說，「對個人來說，這是一小步；但對人類來說，這是一次飛躍。」他的聲音通過電視傳到了世界的各個角落，並且寫入歷史。20分鐘後，另一位太空宇航員奧爾德林（Buzz Aldrin）也登上了月球表面。當天下午，吳黎耀華趕到「美國之音」洛杉磯市錄音室，製作和完成了這項具有歷史意義的節目，後來該節目被「美國之音」總部譽為當年最佳節目。

1975年南加州華裔教授會主辦了一場「由地球到太空」講座，吳黎耀華和首位華裔宇航員王贛駿，同台分享各自在地球資訊網的夢想和航天科學的經驗，這場前性的講座獲得高度重視和好評。