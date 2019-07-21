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美大肆慶祝登月50週年 想繼續稱霸載人太空任務

2019-07-21 13:27中央社 休士頓20日綜合外電報導

1972年12月12日美國阿波羅17號指揮官塞爾南登陸月球，此後美國就不再派太空...
1972年12月12日美國阿波羅17號指揮官塞爾南登陸月球，此後美國就不再派太空人登陸月球。 （美聯社）
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50年前的今天，全球約5億觀眾在電視機前見證首度將人類送上月球的美國阿波羅11號太空任務。美國今年也藉紀念此一劃時代大事，尋求繼續於載人太空探索任務的新紀元裡稱霸。

美東時間1969年7月20日下午4時18分，搭載美國航空暨太空總署（NASA太空人阿姆斯壯（NeilArmstrong）和艾德林（Buzz Aldrin）、執行阿波羅11號（Apolo 11）任務的登月艙「老鷹號」（Eagle）降落在月球的寧靜海（Sea of Tranquility）。

● NASA重播歷史性一刻

NASA今天在線上重播當時由美國哥倫比亞廣播公司（CBS）轉播的歷史性一刻。

當時阿姆斯壯回報說：「呼叫休士頓，這裡是寧靜海基地，老鷹號降落。」

約莫6小時後，阿姆斯壯伸出左腳踏上月面，講出那句經典名言：「這是我個人的一小步，卻是人類的一大步。」

NASA數週來為紀念登月50週年，在全美舉行各項展出，包括將巨型的土星5號（Saturn V）運載火箭及當年任務的剪影，投影在華盛頓紀念碑（WashingtonMonument）上。

高齡89歲的艾德林今天在推特（Twitter）上發布貼文：「回顧過往，登月不僅是我們的工作，而是向世界證明美國事在人為精神的歷史性機會。」

美國副總統彭斯（Mike Pence）今天在艾德林陪同下在卡納維爾角（Cape Canaveral）發表演說。當年阿姆斯壯、艾德林和留守指令艙的柯林斯（MichaelCollins）就是從這裡升空、展開登月之旅。3名太空人都生於1930年，但阿姆斯壯已在2012年與世長辭。

彭斯說：「阿波羅11號太空任務，是唯一有機會到30世紀時仍被廣為紀念的20世紀事件。」

● 美國力拚2024年載人重返月球

NASA已宣告，有意在「阿特密斯」（Artemis，希臘神話裡太陽神阿波羅的孿生姊妹，為狩獵與月亮女神）計畫的架構下，力拚2024年重返月球，且這次的創舉將是首度將女性太空人送上月球。

根據計畫，NASA將建立名為「匝道」（Gateway）的月軌平台，研究活的有機體對深度太空的輻射和微重力環境的長期反應，之後在2030年代執行載人的火星任務。不過，專家懷疑NASA能否按時達成計畫目標，因為包括火箭和軌道站等關鍵要項都尚未打造完成。

對於這類質疑，彭斯表示獵戶座（Orion）載人太空艙已組裝完畢，這是「關鍵里程碑」；儘管如此，根據製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的新聞稿，太空艙仍需耗時數月測試方可交付。

與此同時，白宮發布聲明，美國政府「致力於重建我國未來數世紀在太空領域的優勢和領導地位。」

川普並非美國史上唯一作出這類野心勃勃承諾的總統。已故的老布希（George HW Bush）30年前曾誓言建造火星永久太空基地，並完成火星載人太空任務；他的兒子小布希（George W Bush）在2004年也發下類似豪語，但預算困窘讓計畫無疾而終。

● 當年太空人柯林斯主張直攻火星

因此阿特密斯計畫要成功，國會是否願意大幅增加NASA預算及2020年美國總統大選結果，將是兩大關鍵。

身為50年前人類登月先鋒之一的艾德林感嘆自從1972年阿波羅計畫終止後，人類的太空探索就遲無進展，呼籲全球合作以達成人類再次登上月球甚至火星。

另一登月先鋒柯林斯也主張重返太空「寧快勿慢」，還說美國應「直攻火星」，這將比重返月球來得有意義。

美大肆慶祝登月50週年。美聯社
美大肆慶祝登月50週年。美聯社
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