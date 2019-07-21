ICE逮捕行動持續 國會議員籲移民要警惕

2019-07-21 23:23 世界日報 記者 世界日報 記者 金春香 ╱紐約報導



ICE逮捕行動持續，國會議員呼籲移民保持警惕。美聯社 分享 facebook

聯邦移民與海關執法局(ICE)從上周日起重對紐約等十座大城市的無證移民大掃蕩行動，近一周來人心惶惶，民選官員和民權人士日前提醒移民在本周末也要保持警惕，ICE的掃蕩行動仍在繼續。

ICE從上周日起至今已在全美包括紐約在內的十座城市進行數次搜捕，計畫逮捕約2000名有遞解令在身的移民；此消息發出後引起社區反彈，眾多民選官員和移民維權團體紛紛譴責川普政府的行為，並積極為移民社區提供免費資源，呼籲民眾牢記應對ICE的要領，保護自身安全。

國會眾議員克拉克(Yvette Clarke)19日在曼哈頓富利廣場(Foley Square)的集會中指出，大家要在川普時代齊心對抗，團結一心共同發聲，「現在大家都不知道還會有什麼狀況發生。」

國會眾議員艾斯柏(Adriano Espaillat)指出，民眾在沒有看到由聯邦法官簽署的搜查令前，不要開門，如果被逮捕有權要求與律師對話，並在逮捕過程中保持沈默。

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)指出，川普在使用移民和尋求庇護者作為自己的政治出氣筒，「在過去的一周內，我們聽到一系列ICE執法人員出現在民眾住宅前、工作場所，甚至是巴士站，要求民眾出示身分證件；這些不道德且不合理的行為是川普用來轉移自己失敗政策及不斷下降的支持率注意力的手段。」