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「他們必須回他們的國家」美超商店員質疑客人公民身分

2019-07-21 11:24聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

美國伊利諾州一名加油站超商店員，被拍下質疑客人是否有公民身分的過程，該影片上傳後遭抨擊，民眾前往超商門前抗議。該店員已被解雇。

CNN引述WBBM電台報導，當事人碧川（Carolina Buitron）表示， 她和她的親戚16日因腳踏車故障暫時在內珀維爾市加油站的Buckys超商附近等待救援，其中一個親戚到商店買東西時，卻被店員質疑外面等待的兩個親戚的身分。

店員剛開始還假裝釋出善意，詢問兩個親戚是否為領養，在得知她們來自墨西哥之後，他接著質疑是否為非法身分。

店員接著說道，「你不知道規則嗎？他們必須回去他們的國家。」

影片上傳後，十幾名民眾17日在該商店外面抗議。

擁有該商店的Buchanan能源公司表示，該店員行為不代表Beckys商店理念，並將認真看待此事，確保每個顧客都受到尊重對待。該店員已遭解雇。

內珀維爾市警方表示，已看過該影片並正在進行調查。

內珀維爾市市長齊力可（Steve Chirico）表示，憎恨在內珀維爾市沒有容身之處，也呼籲在社區的每個人，都以仁慈、同情、禮儀互相對待。

此事件顯示，川普總統要四名少數族裔女議員「回到她們的國家」，已引起民眾仿效。

美一超商店員質疑客人公民身分。圖片取自Mafer Hmurphy臉書
美一超商店員質疑客人公民身分。圖片取自Mafer Hmurphy臉書
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超商加油站墨西哥
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