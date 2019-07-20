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零售冷房市熱 阿拉米達島購物中心改建公寓

2019-07-20 15:37世界日報 編譯組／灣區19日電

零售業實體店被網購所取代，又有一明證；位於東灣阿拉米達島(Alameda)的一個大型商場「南岸購物中心」(South Shore Center)19日宣布，計畫興建1200個公寓單位。

這個興建計畫，除了與零售業式微有關，更與灣區房市熾熱有關，因為興建大批公寓，將是極佳的發展策略，將來建成的現代化公寓，無論出租或出售，都是一門生意。

阿拉米達島位於屋崙附近海邊，島南和島北都有大橋與屋崙連接；更重要的是，島的西面，有長長的海岸線，南岸購物中心對面，就是一個州立海灘公園，將商場改建為公寓，極具市場價值，公寓住客將可以到海灘游泳和散步。

島上有三個購物中心，但以南岸購物中心最大，占地45英畝，商店面積60萬平方呎，東主詹姆斯頓(Jamestown)說，計畫興建1215個公寓單位，如果計畫獲得阿拉米達市政府批准，第一批落成的時間是2025年。

現在購物中心的核心商店，將會保留，包括Trader Joes、Safeway、Kohls和Old Navy等，公寓的興建地點，將集中在購物中心西北部和東南部，這片土地目前大多是停車場和一些小商店。

今年至今，全美又有7062家實體店關門，雖然也有3017家新店開張；2018年關門的實體店則有5864家，新開張的則有3258家。

網購停車場
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