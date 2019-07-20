看好波城！達美擴增羅根機場航班 未來2年140班變200班

2019-07-20 15:37 世界日報 記者 世界日報 記者 唐嘉麗 ╱波士頓報導



波士頓環球報報導，總部位於亞特蘭大的達美航空（Delta Airline）現已將波士頓羅根機場定為重要發展地點，設成長目標，要把目前平均每日140架自波城飛出的離站航班次數，增至2021年的200班。

達美高層上月宣布波士頓是該公司的樞杻城市（hub city），並在上周與分析師的電話會議中，討論兩年後每天200班的離站目標，也對該公司在波士頓季度收入和羅根機場客運量的表現贊不絕口；達美航空在波士頓的同比季度收入和客運量分別增漲25%和18%，領先達美系統中其他地區。

達美航空有意趁此勢頭繼續擴展波城市場，意味著該航空公司將會有更多直飛航班，或更多經過波士頓的轉運航班；分析者認為，這將為達美航空1600多名波城員工帶來更多機會，預計該公司還將增強國際合作夥伴。

達美航空與大韓航空合作便是一例，根據達美高層，該公司新開闢的波士頓直飛首爾新航線取得巨大成功，預計明年會再擴張。

羅根機場2005年斥資5億元興建A航廈時，達美航空曾允諾承包整棟航廈；不料當年因燃油價格大漲而受挫，達美航空被迫與其他航空公司共用A航廈；但多年經營後，達美航空已有起色，在A航廈占用五個機門的西南航空今夏即將遷至B航廈。

達美航空今年9月將拿下A航廈21個機門，並增設飛往芝加哥OHare機場、新澤西州紐瓦克機場，和華府雷根國家機場的新航班。

此後A航廈內，僅有WestJet還使用一個機門；達美航空地區銷售部門高管表示，WestJet 是達美的商業伴，正進行合資企業。

業界分析者認為達美中意波城的原因是地區的強勁經濟力、多元化行業，和低失業率；羅根機場離市中心僅只一條隧道之隔的便利，也是被青睞的原因。

目前達美航空的羅根機場營運量次於捷藍航空（JetBlue），位居第二；捷藍航空今年前五個月，乘客量占羅根機場市場的31%，達美航空僅有19%；在飛行運營量，捷藍也以28%領先達美的18.5%。

根據麻州航港署數據，捷藍航空5月份每日平均離站航班數為156次；達美航空為111次，但若加上達美航空的海外合作夥伴，每日數量增為140次。

波士頓是捷藍航空全美六個「焦點城市」（Focus City）之一；該公司已設定今年羅根機場每日離站數增至175次的目標，並希望在未年內增至200 次。

達美航空高層表示，是否成為羅根機場第一大航空公司並不重要，該公司更在乎是否賺錢和受旅客喜愛。