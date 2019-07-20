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40公斤巨石橫禍1死 台8臨37線中橫便道管制

奪命熱浪籠罩美三分之二地區 多州宣布緊急狀態

2019-07-20 14:10世界日報 編譯黃秀媛／綜合19日電

美國將近三分之二地區，本周末將被範圍廣泛的熱浪所籠罩，從德州、美國中西部、東岸中部地帶和新英格蘭，都面對歷史性的高溫警示，有些地方氣溫可能飆到華氏100度以上；這波超級熱浪不僅迫使電力公司準備應付用電量激增，甚至輸電網不堪負荷而停電，也讓氣象人員強烈警告民眾注意可能出現的危險。

隨著民眾猛開冷氣導致化石燃料消耗增加，碳氣排放也將暴增，因為美國的發電廠大部分仍使用煤炭和瓦斯發電。

科學家說，氣候變遷使酷熱天氣更頻繁出現，而炎熱的天氣導致能源消耗增加，更助長氣候變遷。

美國本土48州有85%以上地區，19日到22日氣溫至少90度，有將近一半地區氣溫將超過95度；19日上午已有超過1億7300萬人處於酷熱警戒區，另有將近6000萬人處於炎熱警示；從威斯康辛州到波士頓都宣布酷熱緊急狀態，暑期學校停課，並動員工作人員準備應變。

從德州到東北部的緬因州，都將陷於多年來最炎熱的天氣，促使國家氣象局使用最強烈的言詞，警告大家注意酷熱造成的危險。

國家氣象局費城站即稱之為「長時間、危險並可能致命」的熱浪，20日感覺溫度將高達115度。氣象專家說，在這種天氣，如從事體力活動或被困在炎熱的車上，幾分鐘內就可能熱昏甚至熱死。

紐約市18日即進入酷熱緊急狀態，21日氣溫可能高達96度，加上濕度，感覺溫度達到110度。

費城20日可望出現100度高溫，並已宣布酷熱健康緊急狀態，直到22日深夜才解除。

電力公司正密切注意，以確保電力不會供不應求。

紐約獨立系統業者說，他們預期19日到21日尖峰用電量將超過300億瓦，並正與地方輸電業者協調暫停預定的維修作業，同時與發電廠保持連繫，以確保輸電網正常運作。

紐約市上周末才因變壓器起火停電幾個鐘頭，因此供電情況特別令人關切；負責供電的聯合愛迪生公司說，他們準備應付曼哈頓、布碌崙、皇后區和布朗士出現零星停電。

在氣溫可能高達101度的華府，輸電業也已感受壓力；與去年此時相比，到19日中午電力需求增加了13%。

到19日下午美國各地輸電網似乎大致還能應付需求，不過一些系統已有點勉強；德州的電力需求比預測的供應能力超出1%以上，紐約也超出將近1%。

大半個美國在這個周末都籠罩在致命熱浪下，圖為佛州氣溫已超過100℉。(TNS)
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星期五的全美氣溫圖，許多地方達到100℉。 (TNS)
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紐約市康尼島海邊擠滿戲水人潮。 (美聯社)
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紐約停電熱浪
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