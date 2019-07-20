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美民主黨總統初選第2輪辯論 月底登場

2019-07-20 13:52世界日報 編譯劉煥彥／綜合19日電

民主黨總統初選第二次電視辯論預定本月底連續兩天在底特律舉行，人氣最高的前副總統白登(Joe Biden)與加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)的對決仍將是最受矚目焦點，且為數眾多的進步派參選人莫不希望在這次辯論打出聲勢，以取得第三次電視辯論的入選資格。

美聯社報導，賀錦麗在6月底首次電視辯論力壓白登，使她成功擠入民主黨總統參選人大軍中的領先群，與佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)支持度幾乎不分上下。

這次電視辯論將由有線電視新聞網(CNN)主辦，已於18日晚間抽籤，20位參選人平均分配至30日與31日兩天。其中桑德斯與麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)是30日場次最受矚目的參選人。桑德斯與華倫都是民主黨內的進步派，兩人對決將可望影響民主黨左翼陣營的選票。

當天場次還有多位立場相對溫和的參選人，包括蒙大拿州州長布洛克(Steve Bullock)、印第安納州南灣市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)、前馬里蘭州聯邦眾議員迪蘭尼(John Delaney)與前柯羅拉多州州長希肯魯伯(John Hickenlooper)等人，他們可能提問桑德斯與華倫政見中的單一支付者健保方案，以及上大學免費等。

白登、賀錦麗、新澤西州聯邦參議員布克(Cory Booker)等人則是31日場次的焦點，華裔參選人楊安澤也被安排在31日的辯論場次。

然而，白登與賀錦麗依然是萬眾矚目焦點，他們的性別、族裔與世代都不同，但為了爭取民主黨提名為總統候選人的道路完全一樣，特別是在初選上路後的南方各州初選，需要同時贏得白人與黑人選民支持才能確保優勢。

報導提到，對於多位希望不大的參選人來說，本月底的第二次電視辯論非常重要。

民主黨全國委員會已經把進入第三次辯論會的選民支持度與募資門檻又提高了一倍，這意味月底在底特律登場的20位參選人中，不少人將無法進階至第三次辯論，進而失去在全國性媒體發聲及露臉的機會。

民主黨總統參選人白登(左)與賀錦麗(右)在第二場辯論仍然分在同一組，圖為兩人在上...
民主黨總統參選人白登(左)與賀錦麗(右)在第二場辯論仍然分在同一組，圖為兩人在上一輪辯論會互嗆，夾在中間的桑德斯，這次分在另一組。 (Getty Images)
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圖／世界日報提供
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民主黨電視辯論桑德斯
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