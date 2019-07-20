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矽谷人擁護楊安澤 死忠支持「亞裔科技兄弟」

2019-07-20 13:54世界日報 編譯黃秀媛／綜合19日電

投入2020年民主黨總統提名選戰的楊安澤，在民主黨初選大部分民調支持度只有大約2%，但在科技界卻擁有大批死忠支持者，也是矽谷看中的總統人選，網路人氣極旺。

他今年3月在舊金山舉行的群眾大會，有近3000人出席；本月16日晚上他在舊金山舉辦的討論會門票也銷售一空，大約200名矽谷工程師、圖像設計師、產品經理把會場擠爆，聆聽他發揮冷面笑匠本色，談論從健保到網紅等話題。

矽谷的民主黨人、自由主義者，甚至少數保守派，都因他而放棄不了解他們的政客；他對資料的熟諳、未經排練的坦誠、他對科技業的道德難題的了解，使科技人把他當成自己人。

他連講話都是一副科技圈內人的談吐；16日晚上他從容答覆聽眾對從兒童創傷到自動化的悲觀看法，甚至電子競技等問題。他說：「我覺得我被歸類為亞裔科技兄弟(Asian tech bro)。」這句話引起全場爆笑。

主持訪問的科技新聞網站Recode創辦人史威雪說：「我認得矽谷每一個人，可是從未跟你碰面。不過，你是矽谷的候選人。」

楊安澤隨後詢問在場的聽眾，這是不是他們首次參加政治活動，結果約有四分之一的人舉手。

一名每天為舊金山科技人員服務的飲食業員工說，大多數政客只是回應文化，而楊安澤本身就是文化，也準備因應未來。

楊安澤吸引矽谷科技人，有部分是因為他反應靈敏幽默，而且講話直截了當，不做政治修飾或煽情。

他甚至拿來自台灣，在柏克萊加州大學唸研究所時結識的父母打趣；他說，他的哥哥是根據柏克萊勞倫斯科學館命名，「我們經常開玩笑說那是我們父母『忙碌』的地方」。觀眾對此又是一陣狂笑。

科技人表示他們支持楊安澤，是因為他了解科技對社會的複雜影響，以及他用具體數據支持政治論述。

楊安澤的支持者經常穿戴印著「MATH」的衣帽。楊安澤表示這是「讓美國更努力思考」的縮寫 (Make America Think Harder)，科技員工則表示這是顯示楊安澤經常不假思索的用各種資料點答覆問題的習慣。

他對參選總統說：「我將成為不斷膨脹的既有體制的替代人物。我是當仁不讓的人選，因為與川普對抗的是喜歡math(也有「數學」之意)的亞洲男子。」全場對此報以熱烈掌聲和笑聲。

舊金山灣區有好幾個「楊幫」團體，一個自認是民主黨人的矽谷科技巨擘產品主管，也志願協助組織一個「楊幫」。他說：「我支持楊安澤，因為他比任何其他人選了解科技和人工智慧正影響當今和未來的人力。」

爭取民主黨總統提名的華裔楊安澤，在愛阿華州參加AARP舉辦的論壇。 (Getty...
爭取民主黨總統提名的華裔楊安澤，在愛阿華州參加AARP舉辦的論壇。 (Getty Images)
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