竄紅才有未來 辯論會越來越像電視實境秀

2019-07-20 13:55 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



民主黨總統初選辯論越來越像川普竄紅的電視實境秀，而這群政治菁英立志明年要打敗川普，也讓美國政治的發展添加諷刺色彩。

有線電視新聞網(CNN)18日晚間實況轉播本月底第二場辯論會「抽籤」戲碼，已經顯露出民主黨主辦單位越來越「入戲」；紐約時報報導，基本上，民主黨全國委員會根本就在鼓勵參選人盡量表演，演出越精采越好，好讓政治獻金大筆入袋。

因為這些「精采片段」如果可以不斷被播出、轉載、引用，黨工們認為就會吸引更多觀眾與讀者，更多小額捐款，最後轉換為更多選票。

曾經輔導共和黨總統候選人馬侃和羅穆尼電視辯論的共和黨策士歐唐納(Brett O`Donnel)就說，民主黨的初選辯論真的「越來越像打獵秀了」。

川普的競選風格早就被外界批評是譁眾取寵的電視實境秀，但民主黨20名角逐者也開始仿效，以便出人頭地明年挑戰川普、擊敗川普，否則自己就會被淘汰。

參選人柯洛布查很有格調的說，「我不想營造這麼一個網上瘋傳的精采片段。」「我不會為了搶鏡頭，去做瘋狂事。」

CNN18日晚的抽籤轉播就是博取注意力的實境演出，花了40分鐘，實況轉播從三個箱子裡面抽籤分兩天捉對廝殺的人，希望激起觀眾對「賽前」與「賽後」連續關切的興趣。

6月首場辯論，原本表現平平的賀錦麗和卡斯楚就靠「突襲」手段，讓自己的捐款驟增，可以繼續打第二回合擂台；而「抽籤」大戲的結果是，白登和賀錦麗再度同台捉對廝殺，「社會主義」色彩最濃的桑德斯和華倫也二度同台抗衡。