親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
京都動畫遭縱火
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

40公斤巨石橫禍1死 台8臨37線中橫便道管制

竄紅才有未來 辯論會越來越像電視實境秀

2019-07-20 13:55世界日報 記者張聲肇／綜合報導

民主黨總統初選辯論越來越像川普竄紅的電視實境秀，而這群政治菁英立志明年要打敗川普，也讓美國政治的發展添加諷刺色彩。

有線電視新聞網(CNN)18日晚間實況轉播本月底第二場辯論會「抽籤」戲碼，已經顯露出民主黨主辦單位越來越「入戲」；紐約時報報導，基本上，民主黨全國委員會根本就在鼓勵參選人盡量表演，演出越精采越好，好讓政治獻金大筆入袋。

因為這些「精采片段」如果可以不斷被播出、轉載、引用，黨工們認為就會吸引更多觀眾與讀者，更多小額捐款，最後轉換為更多選票。

曾經輔導共和黨總統候選人馬侃和羅穆尼電視辯論的共和黨策士歐唐納(Brett O`Donnel)就說，民主黨的初選辯論真的「越來越像打獵秀了」。

川普的競選風格早就被外界批評是譁眾取寵的電視實境秀，但民主黨20名角逐者也開始仿效，以便出人頭地明年挑戰川普、擊敗川普，否則自己就會被淘汰。

參選人柯洛布查很有格調的說，「我不想營造這麼一個網上瘋傳的精采片段。」「我不會為了搶鏡頭，去做瘋狂事。」

CNN18日晚的抽籤轉播就是博取注意力的實境演出，花了40分鐘，實況轉播從三個箱子裡面抽籤分兩天捉對廝殺的人，希望激起觀眾對「賽前」與「賽後」連續關切的興趣。

6月首場辯論，原本表現平平的賀錦麗和卡斯楚就靠「突襲」手段，讓自己的捐款驟增，可以繼續打第二回合擂台；而「抽籤」大戲的結果是，白登和賀錦麗再度同台捉對廝殺，「社會主義」色彩最濃的桑德斯和華倫也二度同台抗衡。

民主黨總統參選人白登(左)與賀錦麗(右)在第二場辯論仍然分在同一組，圖為兩人在上...
民主黨總統參選人白登(左)與賀錦麗(右)在第二場辯論仍然分在同一組，圖為兩人在上一輪辯論會互嗆，夾在中間的桑德斯，這次分在另一組。 (Getty Images)
分享

民主黨川普捐款
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

奪命熱浪籠罩美三分之二地區 多州宣布緊急狀態

2019-07-20 14:10

桑德斯鼓吹時薪15元美金 競選班子促薪資達標

2019-07-20 13:58

川普言論「滾回祖國」 話糙理不糙

2019-07-20 13:56

矽谷人擁護楊安澤 死忠支持「亞裔科技兄弟」

2019-07-20 13:54

美民主黨總統初選第2輪辯論 月底登場

2019-07-20 13:52

中國領導團由奢入儉 旅遊業回扣少了

2019-07-20 13:21

「四人幫」風波／穆斯林國會女議員回明州 群眾高喊：歡迎回家

2019-07-20 13:07

川普一度改口不認同「趕她回去」 主因伊凡卡不滿

2019-07-20 13:05

「非白種人少一點 美國更好」 賓大女教授言論惹議

2019-07-20 13:04

民喊「趕她回去」 川普又讚「愛國」斥瘋狂媒體興風作浪

2019-07-20 13:01

逾三成美國人認同 登月成功是NASA最大成就

2019-07-20 13:00

登月先鋒我老爸！「阿姆斯壯之子」的傳奇壓力

2019-07-20 11:03

蜜雪兒歐巴馬看不下去 霸氣聲援有色女議員

2019-07-20 09:10

川普推文仇外 梅克爾：無法讓美國偉大

2019-07-19 23:15

影／捍衛戰士回歸！阿湯哥現身Comic-Con嗨翻全場

2019-07-19 16:52

逃過死刑！章瑩穎案被告終身監禁

2019-07-19 14:32

控制人民生命與靈魂…龐培歐批中侵犯人權 「世紀污點」

2019-07-19 14:29

伊朗副外長：美軍誤擊自家無人機

2019-07-19 14:22

「滾回祖國」波及趙小蘭？ 麥康諾：慶幸她不願回台

2019-07-19 13:38

「滾回你來的地方」 聯邦機構認證的歧視句

2019-07-19 13:38

美鴿派參議員自薦會伊朗釋善意 川普鷹派幕僚不滿

2019-07-19 12:22

日落公園海域又現男浮屍 一周4具

2019-07-19 12:05

美國上百人士聯名批共 籲川普堅持對抗中國

2019-07-19 11:10
看更多

熱門文章

因案情重大 日警罕見提前公布京阿尼兇嫌青葉真司

2019-07-19 17:25

不付26億別肖想「王的文字」！韓政府想收回珍本卻怕玉石俱焚

2019-07-20 09:00

日罕見提前公布姓名 京阿尼嫌犯：小說被剽竊才放火

2019-07-20 00:10

京阿尼縱火犯：小說被剽竊所以放火

2019-07-19 21:26

京阿尼死者名單未公布 粉絲心繫導演動畫師安危

2019-07-19 14:57

波灣緊張升高！一艘英國油輪在荷姆茲海峽遭伊朗扣押

2019-07-20 03:29

美中貿易戰何時了？專家：企業沒在等 正把供應鏈移出陸

2019-07-19 21:54

「長太美」遭嫉妒 俄羅斯17歲少女被閨密凌虐殺害

2019-07-19 15:00

火場中的致命殺手 網友提醒「向下逃跑」躲避濃煙

2019-07-19 15:50

馬克宏拋震撼彈 要人民延後兩年退休

2019-07-19 22:03

美國降息與我何干？

2019-07-19 21:24

改變日本動畫的京阿尼遭縱火 動畫協會擬伸援

2019-07-19 17:29

京都動畫縱火案 一名傷者不治 死者增為34人

2019-07-19 23:08

給有錢人藏富的金庫 竟經營到虧損且找不到新買主

2019-07-19 14:50

日麥當勞推夏季限定杯 網友一轉「kiss」秒變18禁

2019-07-19 21:54

日本幼稚園午餐吃「流水珍珠」 學童夾到崩潰：好快

2019-07-19 19:39

比想像更熱 法國最高溫紀錄上修至攝氏46度

2019-07-20 03:24

華為第二？中國無人機大廠大疆也遭美「斷糧」

2019-07-19 17:28

美中貿易磋商 美媒：卡在如何鬆綁華為

2019-07-19 17:36

要法國人延後2年退休 馬克宏挑戰「年改」必死題

2019-07-20 00:20

噁！高中更衣室遭人潛入 39件女學生「內衣褲」被偷

2019-07-19 16:12

南韓以台灣原料加工生產氟化氫 盼擺脫對日依賴

2019-07-20 10:25

蜜雪兒歐巴馬看不下去 霸氣聲援有色女議員

2019-07-20 09:10

美稱擊落伊朗無人機 德黑蘭譏：恐誤擊自己人

2019-07-19 15:43

日本新發明 治療思覺失調和帕金森氏症可以用貼的

2019-07-19 22:15

怨利率太高！川普再轟聯準會：「瘋狂」緊縮政策須結束

2019-07-19 22:24

縱火犯指控小說遭盜用 京都動畫社長澄清

2019-07-20 11:14

希臘雅典規模5.1地震 電訊及電力中斷

2019-07-19 21:09

信寄了26年才收到！署名竟是「你的父親」 美女挖真相

2019-07-20 11:43

影／捍衛戰士回歸！阿湯哥現身Comic-Con嗨翻全場

2019-07-19 16:52

川普推文仇外 梅克爾：無法讓美國偉大

2019-07-19 23:15

伊朗一日扣押兩艘英國油輪！ 其中一艘已放行

2019-07-20 09:05

波灣緊張升高 油價強震

2019-07-20 02:43

英油輪經荷莫茲海峽遭伊朗扣押 英外長：無法接受

2019-07-20 05:55

日韓貿易大戰 記憶體恐斷貨

2019-07-20 02:43

日韓貿易戰升溫 川普表態：若日韓需要 他願幫忙

2019-07-20 03:16

重量級官員喊話 Fed降息2碼機率升高

2019-07-20 02:43

伊朗承認扣押油輪 英無法接受將強硬回應

2019-07-20 10:16

華為在美供應商 下周前進白宮

2019-07-20 00:51

鐵路老舊車廂擠爆 孟買火車要人命

2019-07-20 00:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top