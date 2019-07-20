桑德斯鼓吹時薪15元美金 競選班子促薪資達標

2019-07-20 13:58 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合19日電



民主黨總統參選人桑德斯多年來主張把聯邦最低時薪提高到15元，但他的競選工作人員卻抱怨說，他們的薪資和待遇達不到桑德斯鼓吹的標準；桑德斯競選團隊聘請的地方競選人員組成的工會表示，他們已要求競選團隊的管理層，給他們的薪資應相當於15元時薪的標準。

支持工人是桑德斯競選的中心議題，他今年與要求提高薪資的麥當勞員工一起遊行、呼籲沃爾瑪給工人調薪，並聲援罷工的大學教職員。桑德斯曾自豪地宣稱，他是第一個對競選工作人員實行工會化的參選人。

桑德斯捍衛勞工階層，為他所代表的民粹運動搖旗吶喊，已成了他的民主社會主義標籤。

桑德斯的競選經理沙克爾(Faiz Shakir)與競選員工組成的工會已舉行談判，但談判細節尚未公開；但近來透露的電郵、簡訊和文件顯示，問題仍未得到解決。桑德斯本人是否知情尚不明確。

桑德斯的競選團隊18日發表聲明，稱讚競選團隊組織工會的協議，表示「競選班子提供的薪資和福利比其他參選人的競選團隊更有競爭力。」

代表競選員工的「聯合食品與商業工人工會第400分會」18日發表聲明說，他們不評論工會成員與雇主的內部具體問題，表示「作為工會成員，桑德斯2020年競選團隊的員工可得到工會合約的許多保護與福利。我們期待繼續與桑德斯競選團隊的管理層密切合作，以保證所有員工在職場都能得到尊嚴與尊敬。」