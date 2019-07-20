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川普言論「滾回祖國」 話糙理不糙

2019-07-20 13:56世界日報 記者陳開／洛杉磯報導

川普總統日前再有驚人言論，南加僑界譁然。有僑界活躍人士指出，站在移民角度，川普的話讓人聽得不舒服。共和黨活躍人士則認為，川普言論「話糙理不糙」，不應將其上升至黨派層面。有學者則抨擊川普是典型機會主義者，為連任不擇手段。

四位民主黨聯邦女眾議員（新稱「四人幫」），日前遭川普抨擊「如果在美國不開心，為什麼不回你的祖籍爛國」。川普17日晚間在北卡羅萊納州的造勢大會上，台下支持者更是狂喊「趕她回去」。

川普言論遭到部分民主黨人的口誅筆伐。例如民主黨聯邦參議員肯恩(Tim Kaine)在推特上強調，「總統的偏執言論，違背美國根本且不被法律所允許」。

僑界活躍人士程東海認為，川普的話讓他不好受。川普是一國首領，說出這樣的話實在不合時宜。美國民眾分裂日趨嚴重，川普的言語還可能會煽動民族主義者，使分裂、對立的情況加劇。程東海強調，他雖然與部分民主黨籍民選官員走得近，但他是無黨派人士，以一般民眾的立場表達自己的感受。

共和黨活躍人士何美湄則認為，川普言論「話糙理不糙」。她強調，首先不應該把這句話上升到黨派層面解讀，留下「共和黨人就會這麼說」的錯誤印象。其次，川普的話有前提，那就是「認為美國不好」，每個人都有選擇的權利，如果不喜歡美國，選擇去一個更符合自身價值觀的地方去未嘗不可。讓所有人都滿意的政策在這個世界上不存在。何美湄表示，一個好的政策只能盡力做到兩黨互惠共贏（Win-win)，無法消除所有的反對聲音。川普的言語可能有些直接，但道理沒錯。

南加學界似乎對川普言論三緘其口。南加大美中關係學院主任杜克雷（Clayton Dube）表示，他無法就此事發表看法。記者兩次致電南加大政治學教授駱思典，但至截稿時間仍未回電。

南加大一位不具名的華裔學者表示，川普拋出上述言論，黨內支持率上升。川普很有政治智慧，與其為討好所有群體變得缺乏「個性」，不如專注部分人群製造「鐵桿支持者」。川普是商人，典型的機會主義者（Opportunism），可以為達目的不擇手段。

美國總統川普。本報資料照片
美國總統川普。本報資料照片
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