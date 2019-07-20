中國領導團由奢入儉 旅遊業回扣少了

2019-07-20 13:21 世界日報 本報記者／洛杉磯報導



近年來中國大陸政府限制公職人員因公出國（境），制定了嚴格規章制度，對出訪代表團人數、一次性出訪國家數、在境外停留天數，甚至在每一個國家（地區）的食宿經費標準等等，都做了明確規定。不少南加僑胞表示，與以前大部分因公出訪「走馬觀花」相比，如今都為出訪的大陸官員感到不容易，時間緊、任務重，還要做實事。也有來自中國大陸的旅遊業者直言，雖然現在帶「領導團」回扣大減直接影響收入，但看著祖國官場風氣改變，節約財政、腐敗收斂，內心卻是「痛並快樂著」。

在洛杉磯某旅行社從事地接工作多年的導遊J先生表示，上世紀末到本世紀初，中國大陸來的代表團，大多是觀光為主、洽談為輔，甚至有的代表團一路上行程多是旅遊景點，勉強安排一天半天公務活動，意思意思、走走過場就行。但是近七、八年來，這種情況基本杜絕，一是公費來美團組數量銳減，二是在美停留的天數大大縮短，三是行程裡不安排旅遊景點、談完公事就走人。

他解釋，「領導們」出國都是拿著國家的財政撥款，「以前聽說領導們出國，什麼發票都可以拿回國報銷，所以有領導住五星級酒店，在名牌直銷中心、奢侈品店或者一些紀念品店，大買特買也是稀鬆平常，對導遊們來說帶這種團回扣拿的是相當開心」。可如今公務團反而是最「一毛不拔」。

旅遊業者曹先生表示，如今大部分公務團組，車費配額都租不起像是賓士Springter商務車，每人一天的住宿費用也僅僅是剛過百元，餐食的費用更是幾十塊錢一天，少的可憐。加上現在每個出訪國家只有三天停留訪問的中央死命令，工作都做不完，更別說到哪去看景、消費了。雖然這種情況直接導致了旅遊同行們荷包縮水，但看到祖國官場有這樣改觀，還是非常可喜。

一位南加州資深僑領指出，年初接待的一個大陸某城市訪問團，帶著調研題目到美洲各大僑團走訪，回去後不到半年，就將調研結果變成惠僑法條予以頒布，將出訪成果落到實處。之前據大陸某省商務廳負責招商工作的官員說，如今那種走馬觀花的務虛出訪已經不會被批准，現在因公出訪，都要帶著具體的工作任務，出訪回國後還要落實，還要接受監督和考核。

一位不願透露姓名的洛杉磯僑界人士透露，中國大陸來洛因公出訪的團組，近幾年改觀非常明顯，以前基本上一落地，就會有洛杉磯的僑團或者是在大陸有生意的企業家，給團組的旅遊和吃喝行程事先安排好，「領導們」和僑胞見面也多是在有一定排場的飯桌上，可現在卻是「飯局改茶話，能不吃飯就不吃飯」。

他說，印象最深的一次，是一個來自中國大陸的因公團組抵洛招商引資，同時介紹吸引海外人才的「千人計畫」。原本有僑領安排好中午與僑胞會談後聚餐，但招商團堅持婉拒。最終，那天的中午行程，招商團團長用PPT做了一個半小時的匯報和僑胞問答，期間只是喝了飯店免費茶水，之後團組開去一個小飯店草草吃完午飯，便趕去下一場拜會地點。看到祖國官員如今變化，作為海外僑胞非常樂見其成，起碼說明祖國抓腐敗、改官風情況並不是只停留在口頭上。