民喊「趕她回去」 川普又讚「愛國」斥瘋狂媒體興風作浪

2019-07-20 13:01 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合19日電



川普總統18日才宣稱對支持群眾高呼「趕她回去」感到不悅，19日就改口稱讚這些群眾是「不可思議的愛國者」，並痛斥「瘋狂」媒體藉此興風作浪。

面對要把生在索馬利亞的民主黨眾議員歐瑪 (Ilhan Omar)「趕回去」的口號，引起日益強烈反彈，川普指責主流媒體，是他的對手民主黨的「病態夥伴」。

他推文說：「假新聞媒體對擠滿體育館的群眾『趕她回去」的呼聲如此『瘋狂』，卻平靜的接受這三個激進左派女眾議員最邪惡可惡的談話，實在令人驚訝。」

他寫道：「已毫無信用可言的主流媒體，已正式或非正式成為激進左派民主黨的一部分。這是病態的夥伴關係，令人不忍卒睹！」

川普上周末要歐瑪及其三名進步派眾院盟友「滾回」本國，引發政治風暴。他17日在北卡羅來納州舉行造勢大會，加強攻擊這個「四人幫」，使群眾高聲齊呼「趕她回去」。

川普後來宣稱對群眾的呼聲感到不悅，可是19日在橢圓形辦公室說：「這些是不可思議的人。這些是不可思議的愛國者。」

他也再度攻擊歐瑪說：「她很幸運能在這裡。她說的話丟我們國家的臉。」

詢以他對群眾的呼聲是否不高興時，他說：「你們知道我不高興什麼：一個女國會議員能夠痛恨我們國家的事實。我很不高興一個女國會議員能夠發表反猶太論調的事實。」

川普也抱怨媒體大肆報導「髒嘴歐瑪」19日返回明尼蘇達州本鄉時，在機場受到支持群眾熱烈歡迎。

他推文宣稱，他明年能夠贏得明尼蘇達州，因為那裡的選民「受不了」歐瑪以及「她對我們國家的仇恨」。

歐瑪則誓言將繼續成為川普的「噩夢」，因為「他的噩夢就是看到一個索馬利亞移民難民進入國會」。

川普2016年以1.5%之差輸掉明尼蘇達州。民調顯示，如現在投票，他在明尼蘇達、賓州、密西根和威斯康辛州都會敗落。