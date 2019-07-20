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「四人幫」風波／穆斯林國會女議員回明州 群眾高喊：歡迎回家

2019-07-20 13:07世界日報 編譯劉煥彥／綜合19日電

本周成為川普總統及川粉箭靶之一的明尼蘇達州聯邦眾議員歐瑪(Ilhan Omar)，18日晚間搭機返回家鄉，在明尼亞波利斯國際機場受到逾百位鄉親高舉標語歡迎，大家一見到她紛紛鼓掌歡呼，高喊「歡迎回家，伊蘭」(Welcome Home，Ilhan)。

「今日美國報」報導，歐瑪一走出機場管制區就受到大批民眾簇擁，眾多支持者、鄉親與媒體記者將現場擠得水洩不通，場面熱鬧有如大明星現身。

歐瑪拿著擴音器對現場支持者與採訪媒體說：「我們將一直是這位總統的噩夢，因為他的政策對我們是一場噩夢。我們不會罷休，也不會恐懼。」

歐瑪出生於東非索馬利亞，12歲時以難民身分來到美國，後來歸化為美國公民；本周被川普總統點名抨擊的四位民主黨聯邦眾議員全都是少數族裔的女性，其中只有歐瑪在外國出生。

18日當天歐瑪在回應國會記者團關於人身安全的問題時，她說：「我不擔心，我害怕的是，跟我抱持一樣身分認同的人，他們的人身安全。」

報導提到，經過川普攻擊及17日川普北卡州造勢活動的風波後，眾院國土安全委員會主席湯普森(Bennie Thompson)於18日晚間致函國會山莊警察管理局，要求召開緊急會議，研究是否增加被川普及川粉攻擊這四位眾議員的維安，因為「總統對於國會議員的攻擊，已經使民眾更有膽量訴諸暴力行為。」

多位國會民主黨人當天也呼籲加強國會議員的保安，民主黨聯邦眾議員格林(Al Green，德州)就在眾院全院會議上表示，他準備提案要求對國會議員提供更多安全資源，因為兩黨領導層的議員有安全隨扈，一般議員則無。

他說：「現在是國家的重要時刻，這是個危險的時刻。領導層級的議員有充足維安，一般議員就沒有。眾院每一位議員都需要更多安全保障，我希望讓有意傷害眾議員的任何人無法得逞。」

穆斯林國會女議員歐瑪回到選區明尼蘇達州，在里民大會受到家鄉選民熱烈歡迎。(路透)
穆斯林國會女議員歐瑪回到選區明尼蘇達州，在里民大會受到家鄉選民熱烈歡迎。(路透)
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