川普一度改口不認同「趕她回去」 主因伊凡卡不滿

2019-07-20 13:05 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



「第一千金」伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)對川普總統影響力，從最近新聞事件可見一斑；根據媒體報導，川普對於「趕她回去」(send her back)口號，說法一夕間出現180度轉變，就是受到伊凡卡影響。

川普17日晚間參加北卡羅萊納州造勢大會時，台下支持者針對新科民主黨明尼蘇達州聯邦眾議員歐瑪(Ilhan Omar)喊出「趕她回去」口號，根據現場影片，川普當時毫無任何制止的動作。

此事引爆各方批評後，川普18日馬上改口說，不認同群眾說法；川普還說，當時的場面讓他覺得「不高興」、「曾經設法阻止」。

華爾街日報報導，白宮官員透露，對於川普處理「趕她回去」口號風波的方式，白宮資深顧問、川普長女伊凡卡18日早晨向川普表達不滿。

另一方面，白宮官員與國會高層也透露，包括黨團幹部在內的共和黨籍眾議員，18日在一場早餐會議上，紛紛向副總統潘斯(Mike Pence)抱怨表示，對於「趕她回去」口號風波感到困擾。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，這起造勢場合爆發種族歧視口號風波，讓川普受到來自家人的龐大壓力，第一夫人梅蘭妮亞‧川普(Melania Trump)、伊凡卡以及潘斯都向川普表達看法。

紐約時報報導，共和黨人士對於整起事件感到緊張萬分，從伊凡卡到資深國會議員都包括在內，在18日促請川普修正說法。

華盛頓郵報報導指出，伊凡卡在幕後對川普發揮實質影響力的結果，包括了擋下旨在縮減同性戀 、雙性戀和跨性別(LGBT)權益的計畫，以及在匹茲堡猶太教堂槍擊屠宰後，對反猶太言論發布措詞更嚴厲的譴責。

另外，伊凡卡曾經出手的議題，還包括停止非法移民兒童在邊境地區與父母拆散，她也曾主張大法官提名人卡瓦諾(Brett M. Kavanaugh)因為傳出不當性醜聞，人事案應該撤回。