「非白種人少一點 美國更好」 賓大女教授言論惹議

2019-07-20 13:04 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



賓州大學(University of Pennsylvania)法律教授艾美‧魏克斯(Amy Wax)日前在全國保守主義論壇(National Conservatism conference)上指出，如果白種人多一點，非白種人少一點，美國將變得更好，消息傳出引發失言爭議。

雖然有網友要求校方將她解聘，但賓州大學發言人答覆媒體詢問時說，魏克斯有言論自由，學校力挺魏克斯，但任何教職人員的個別言論，絕不代表學校立場。

「艾德蒙柏克基金會」(Edmund Burke Foundation)舉辦的的全國保守主義論壇14日至16日在華府舉行。魏克斯在其中一場關於移民議題的分組討論中說：「如果白種人多一點，非白種人少一點，我們國家將會變得更好。」消息傳出引發爭議。

新聞網站Vox報導，魏克斯在分組討論中表示，移民必須為日益嚴重的「垃圾亂丟」問題負責，她也主張美國應該接收更多來自西方國家的移民，而不是來自非西方國家的移民。

報導指出，魏克斯在發言中說，她的言論並未涉及種族問題，因為反對非白種人移民的立場，完全是根據文化背景來區分，與生物學條件無關。

她說，保守派人士需要的是以實際角度處理移民問題，「讓美國維持在一個屬於西方，而且是第一世界的國家」。

魏克斯表示：「如果我們在數量上能夠稱霸，也就是來自第一世界，來自西方國家的人數較多，而不是來自較為落後國家的人數較多，我們就會變得更好。」

部分推特網友議論紛紛，呼籲賓州大學應該將魏克斯開除。不過，賓州大學發言人答覆賓州地方媒體「費城聲音」(PhillyVoice)詢問時表示，學校支持魏克斯的言論自由權，不過任何教職人員的個別發言，並不能代表校方立場。