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逾三成美國人認同 登月成功是NASA最大成就

2019-07-20 13:00世界日報 特派員黃惠玲／芝加哥報導

阿波羅登陸月球將在7月20日屆滿50周年，一份針對美國民眾調查的研究指出，有35%的成年人同意1969年的登月行動是美國太空總署(NASA)有史以來最重要的成就。

這份由密西根大學新完成發佈的研究顯示，當問到NASA最重要功績的開放性問題時，35% 的美國18歲及以上的成年人均列出「第一次登陸月球」。

密西根大學社科研究所科學素養提高國際中心(International Center for the Advancement of Scientific Literacy)主任米勒(Jon Miller)表示，大眾的認可，反映了初次登月在美國文化上的深刻影響。

另方面，人類在1969年7月20日首次登陸月球，經歷50年後，到今天的成年人中，只有45%是在登月前出生。

雖然這是NASA成立60年來，首次登月最常被人們認為是偉大功績，但也有不少美國人列出太空總署的其他值得驕傲的成就，例如對太陽系的探索，提高大眾對宇宙的認識等，還有一些人提到原先應用於太空的技術，後來轉為民用的通訊、電腦技術等，都讓人印象深刻。

這份於2018年進行的調研，是以1988年曾經做過的問卷調查為基礎，其中問到受訪者是否同意「太空計畫通過新科技以及科學發現充分體現價值」， 在1988年時，有56%的美國人同意這個觀點，而到了2018年，高達69%的美國人對此表示同意。

此外，「美國是否應像歐洲人幾世紀前對世界探索那樣的精神去探索太空」的問題上， 1988年有66%的美國人同意，而到了2018年，則有72%的人認同，其中 男性及更年長者對這一觀點尤其支持，與30年前相比，男女對此議題的支持態度差距正在逐漸縮小。

阿波羅11號的三位太空人，左起：艾德林、阿姆斯壯及柯林斯。(Getty Imag...
阿波羅11號的三位太空人，左起：艾德林、阿姆斯壯及柯林斯。(Getty Images)
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