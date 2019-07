逾三成美國人認同 登月成功是NASA最大成就

2019-07-20 13:00 世界日報 特派員 世界日報 特派員 黃惠玲 /芝加哥報導



阿波羅登陸月球將在7月20日屆滿50周年,一份針對美國民眾調查的研究指出,有35%的成年人同意1969年的登月行動是美國太空總署(NASA)有史以來最重要的成就。

這份由密西根大學新完成發佈的研究顯示,當問到NASA最重要功績的開放性問題時,35% 的美國18歲及以上的成年人均列出「第一次登陸月球」。

密西根大學社科研究所科學素養提高國際中心(International Center for the Advancement of Scientific Literacy)主任米勒(Jon Miller)表示,大眾的認可,反映了初次登月在美國文化上的深刻影響。

另方面,人類在1969年7月20日首次登陸月球,經歷50年後,到今天的成年人中,只有45%是在登月前出生。

雖然這是NASA成立60年來,首次登月最常被人們認為是偉大功績,但也有不少美國人列出太空總署的其他值得驕傲的成就,例如對太陽系的探索,提高大眾對宇宙的認識等,還有一些人提到原先應用於太空的技術,後來轉為民用的通訊、電腦技術等,都讓人印象深刻。

這份於2018年進行的調研,是以1988年曾經做過的問卷調查為基礎,其中問到受訪者是否同意「太空計畫通過新科技以及科學發現充分體現價值」, 在1988年時,有56%的美國人同意這個觀點,而到了2018年,高達69%的美國人對此表示同意。

此外,「美國是否應像歐洲人幾世紀前對世界探索那樣的精神去探索太空」的問題上, 1988年有66%的美國人同意,而到了2018年,則有72%的人認同,其中 男性及更年長者對這一觀點尤其支持,與30年前相比,男女對此議題的支持態度差距正在逐漸縮小。