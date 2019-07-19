伊朗副外長：美軍誤擊自家無人機

2019-07-19 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



美國總統川普今天表示，美軍在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近將一架靠近拳師號 （USS Boxer）兩棲攻擊艦的伊朗無人機「立即摧毀」。川普在白宮表示，無人機當時威脅到美艦與艦上官兵，呼籲其他國家「應保護自家穿越海峽的船隻」。