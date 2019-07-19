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伊朗副外長：美軍誤擊自家無人機

2019-07-19 14:22聯合報 記者張佑生╱即時報導

美國總統川普今天表示，美軍在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近將一架靠近拳師號 （USS Boxer）兩棲攻擊艦的伊朗無人機「立即摧毀」。川普在白宮表示，無人機當時威脅到美艦與艦上官兵，呼籲其他國家「應保護自家穿越海峽的船隻」。

不過，伊朗副外長Abbas Araghchi隨後推文否認伊朗有任何無人機遭擊落，還說他擔心美軍擺烏龍，擊落自家的無人機。

美軍兩棲攻擊艦「拳師號」。法新社
美軍兩棲攻擊艦「拳師號」。法新社
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