逃過死刑！章瑩穎案被告終身監禁

2019-07-19 14:32 世界日報 特派員 世界日報 特派員 黃惠玲 ／伊州皮歐利亞市報導



章瑩穎的父母要求判處兇手克里斯汀森死刑。 美聯社 分享 facebook

伊利諾州聯邦法官沙迪(James Shadid)18日宣判，綁架殺害章瑩穎被告克里斯汀森(Brendt Christensen)檢方的處死求刑，由於陪審團無法達成一致協議，依法處以被告無保釋的終身監禁；根據一名候補陪審員Bob向本報表示，七男五女共12名陪審員中，有十人支持判死，兩人主張終身監禁。

法官宣判時對克里斯汀森說，「陪審團的憐憫證明他們的人性而不是因為你的品格，儘管辯護律師曾經道歉，但事實上你完全缺乏悔意。」

法官說，被告從頭到尾連簡單的道歉都不曾表示，「或在獄中的某一天，你會突然警醒，拿起紙筆，向章氏夫婦寫下『我很抱歉』。」

章瑩穎是到香檳伊利諾州立大學擔任訪問學人的中國女學者，2017年6月9日下午，準備搭乘公車到新公寓簽約時，被開著黑色轎車的克利斯汀森，於校園公車站前載走，此後章瑩穎與家人、好友失去聯繫，下落不明；克利斯汀森後來被逮捕，兩年來經法院及陪審團多次審訊後，上月終於承認強姦並殺害章女。

章瑩穎案陪審團討論會議，從17日下午進行到18日下午，依法，如果無法一致支持死刑，或全部同意無期徒刑的情況下，將以「無法達成協議」的選項，判處終身監禁。

法官在宣讀陪審團討論結果後，被告與主要辯護律師波拉克緊緊相擁，被告父母也顯得激動，而坐在旁聽席第一排的章瑩穎父母、弟弟及男友靜坐無語，待法庭內旁聽人士陸續起身，仍呆坐在位置上。

法官之後發表聲明，指被告無法理解的暴力行為對許多人造成傷害，尤其是章家；他說，章家永遠都不會知道女兒遺體在哪裡，接下來只會不斷想著女兒被陌生人抓走，而這個人自私且無悔意。

「我希望章先生、章太太能夠感到一點點安慰，因為有很多英雄努力，才能逮捕到被告，帶來正義。」法官說，失去女兒的同時，「你們收到很多的愛與尊敬」，法官說他天天看著章家帶著尊嚴與榮譽出席旁聽，讓他非常敬佩，也對他們喪女感到遺憾。

法官指責被告，將責任推卸到母親身上的作法，是一種審判策略，最該責備的只有被告自己。

法官說，他給過被告多次表達歉意的機會，但769天過去了，被告連一句「我很抱歉」都未曾出口，「從這裡走出去後，迎接你的是寂寞的、隔離的、冷冰冰的監獄，直到死亡。」