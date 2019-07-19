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控制人民生命與靈魂…龐培歐批中侵犯人權 「世紀污點」

2019-07-19 14:29世界日報 記者張加／華盛頓報導

副總統潘斯(Mike Pence)出席會議致辭指出，美國希望在中國擁有信仰的人民...
副總統潘斯(Mike Pence)出席會議致辭指出，美國希望在中國擁有信仰的人民不要受到政治迫害。 美聯社
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國務卿龐培歐(Mike Pompeo)18日在華府的「促進宗教自由部長級會議」上，指控中國官員要求他國不要參與會議，並形容中國侵犯人權與宗教自由的行為，是「世紀污點」，也想控制中國人民的生命與靈魂。

龐培歐並宣布，將成立國際宗教自由聯盟，希望這個新的國際機制，能聚集理念相近國家，共同因應國際宗教自由挑戰。

副總統潘斯(Mike Pence)出席會議致辭指出，美國與中國正就貿易關係持續談判與磋商，但無論與北京的談判如何，美國人民始終會堅定支持各信仰的中國人民，並祈禱他們能不受迫害。

潘斯原定上月底在華府智庫發表關於中國人權問題的演說，因日本大阪G20「川習會」而延期。

美國國務院16日至18日舉行第二屆「促進宗教自由部長級會議」，今年有106國，逾千人參與會議，中華民國首任宗教自由無任所大使布興．大立及駐美代表高碩泰也與會，並和美方代表舉行雙邊會談。

龐培歐18日上午致辭時，點名伊朗、緬甸、中國等國侵犯宗教自由，更指中共欲控制中國人民的生命與靈魂；龐培歐說，中國官員甚至勸阻其他國家參加這次會議，他要感謝今天在此、不顧中國壓力到場與會的國家代表，而美國也會記下因中國壓力而拒絕出席的國家。

龐培歐直說，中國是這個時代人權危機最為嚴重的地方之一，是世紀污點。

龐培歐也提及，國務院設立了「國際宗教自由基金」，為全世界受迫害者提供援助；而台灣政府今年3月宣布，將捐助「國際宗教自由基金」 共100萬美元，分5年捐助，每年捐助20萬美元。

台駐美代表高碩泰18日受訪表示，美國國務院此次安排若干國家代表團進行雙邊會談，台灣是其中之一；台灣在人權、宗教自由方面，已在國際社會上做出很多有意義的貢獻，是個不可或缺的角色，這次重申台灣政府立場及國人的期待。

台無任所大使布興．大立是台灣基督長老教會玉山神學院院長，也是泰雅族原住民；他與會後受訪笑說，他發現原來無任所大使也滿忙的，要用宗教自由與台灣民主走向國際，推動外交。

美國國務院舉行第二屆「促進宗教自由部長級會議」。圖／世界日報提供
美國國務院舉行第二屆「促進宗教自由部長級會議」。圖／世界日報提供
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