「滾回你來的地方」 聯邦機構認證的歧視句

2019-07-19 13:38 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 /綜合18日電



在某些情況下,川普的言論可能觸犯就業歧視法規。 路透社 分享 facebook

眾院本周表決通過譴責川普總統在推特要求民主黨女議員「回祖籍國」的言論,但早在此之前,聯邦公平就業機會委員會(EEOC)便將這類用語列為可能是非法騷擾的範例,在某些情況下,並可能觸犯就業歧視法規。

聯邦公平就業機會委員會列指的「回你的祖籍國」(Go back to where you came from)反就業歧視用語,幾乎就是川普在推特對女議員說的話:「她們為何不回去她們的祖籍國,協助改善這些完全崩壞、犯罪叢生的地方?」

聯邦公平就業機會委員會官網指出:「若種族蔑稱與因國籍而產生的其他語言和肢體行為屬嚴重與普遍現象,並使職場充斥威脅、敵意或侵犯感,影響工作表現或不利工作機會,則屬違法。可能違法的範例包括污辱、嘲笑或種族綽號,例如嘲笑外國腔以及長官或同事說出類似『回你的祖籍國』的言論。」

該委員會將這類言論當作「以祖籍國進行騷擾」的範例。

聯邦公平就業機會委員會表示,若有人覺得在職場因為祖籍國等身分遭歧視,可向該委員會提出歧視控訴,說明涉及職場歧視的雇主、聯盟或勞工組織並要求改善。

維州民主黨聯邦參議員肯恩(Tim Kaine)16日在推特強調聯邦公平就業機會委員會的規定並表示:「總統偏執的言論違背我國根本,而且法律明言規定禁止這類言論。」

聯邦反歧視法無法直接套用於川普的推特發言,因為川普針對的這四位民主黨女議員並非他的員工;不過川普的言論引發政治喧囂,許多移民、有色族裔和名人在網路分享過去別人要他們「滾回」祖籍國的回憶。

眾院16日決議譴責川普推特「具有種族歧視的言論」,這類用語提高新美國人與有色族裔的恐懼與憎恨;這是眾院超過100年來首次正式譴責總統。