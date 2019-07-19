「滾回祖國」波及趙小蘭？ 麥康諾：慶幸她不願回台

2019-07-19 13:38 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／18日電



參院多數黨領袖麥康諾不願妻子趙小蘭回台灣。圖／世界日報提供 分享 facebook

川普總統槓上眾院民主黨四名少數族裔女議員，甚至要她們「滾回本國」的政治風暴，再度扯上川普內閣裡在台灣出生的運輸部長趙小蘭；趙小蘭的夫婿、參院多數黨領袖麥康諾18日說，他很高興妻子「不願」(not willing)返回台灣。

眾院已通過議案，譴責川普的談話是種族主義；「國會山莊報」說，麥康諾接受福斯商業網訪問時，談到有記者詢問如有人要趙小蘭滾回台灣，算不算是種族主義。

麥康諾失笑說：「嗯，我很高興小蘭不願回去。觀眾可能知道，她八歲就到這裡，當時一句英文都不會。她後來加入小布希總統和川普總統這兩個內閣。我真的對她感到自豪。」

他說：「她無意回去，讓我很高興。」

麥康諾16日告訴記者，他不相信川普是種族主義者；但是，面對如川普針對趙小蘭說這種話，算不算是種族主義，麥康諾卻避而不談。

有線電視新聞網(CNN)記者16日詢問麥康諾，如果有人要他的妻子趙小蘭回她出生的國家，會不會認定對方是種族主義者，但麥康諾一直沒有正面回答；他只表示趙小蘭「實現了美國夢，而我認為我們大家都認為這是在振興我們國家已進行了很久的一個程序，這對美國有好處，我們應該繼續這樣做」。

趙小蘭在19歲時歸化，成為美國公民。