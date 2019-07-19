美鴿派參議員自薦會伊朗釋善意 川普鷹派幕僚不滿

2019-07-19 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美國新聞網站Politico引述四名美國官員的說法報導，肯塔基州聯邦參議員保羅（Rand Paul）上周末在高爾夫球敍時建議川普，由他和伊朗外長札里夫（Javad Zarif）坐下來，代表美伊兩國總統互相釋出善意，降低雙方之間的緊張關係。川普同意他的構想。

扎里夫近日在紐約參加多場聯合國會議，也將私下會見記者和智庫專家，但美國官員對於讓鴿派的保羅擔任政府首席外交使節並不開心，他們擔心，保羅介入會破壞川普對德黑蘭進行的「最大施壓」的努力。

目前還不清楚保羅是否將與扎里夫見面。他和他的辦公室都謝絕評論。但川普願意指派保羅當居中調人與高階伊朗官員碰面，顯示出川普對外交事務的非傳統作法，以及他仍然盼望能讓伊朗領導人上談判桌，儘管他的幕僚威脅要繼續施壓伊朗直至屈服美方要求。

川普試圖與伊朗展開談判已有數月之久，作法包括致函伊朗最高領導人哈米尼，利用日本首相安倍晉三擔任特使訪德黑蘭，以及公開表達他想談判。部分伊朗官員已經說願意談，但川普政府必須先取消制裁。然而，哈米尼把與美國談判比做喝「毒藥」。

保羅上周六和川普打高爾夫，在場的還有共和黨籍的南卡羅萊納州參議員葛理漢和喬治亞州參議員蒲度。

傾自由派的保羅一直很擔心美國對外國的干預，在與伊朗發生軍事衝突的可能性議題上，曾與川普政府官員衝突。川普上月臨時取消對伊朗於國際水域擊落美軍無人機的報復性空襲後，保羅在川普最愛的福斯新聞說：「在一片支持開戰的聲音裡，真的需要一位能表現克制的政治家。」

他也批評川普政府的政策，指出伊朗人認為川普政府實施懲罰性制裁就是「戰爭行為」。保羅長一直與服務川普政府的高階鷹派幕僚不和，包括國安顧問波頓和國務卿龐培歐。他4月在國會聽證會告訴龐培歐，「只有國會能宣戰」。