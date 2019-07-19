川普要「女議員滾回自己國家」惹議...「種族歧視言論」背後的隱藏戰略

2019-07-19 11:48 商業周刊 張經義／商業.com專欄作家



美國總統川普。 圖／美聯社 分享 facebook

「滾回中國」，這句話，大概是我在美國報導新聞這10年，遭美國人歧視所聽過最嚴重的字眼之一，而其中的一次，是在2016年採訪川普的造勢活動上，我無緣無故被他的支持者這樣罵。

不過，後來我才知道，有來自日本的記者，因為也是東方面孔，也被罵滾回中國；有拉丁裔的記者，被罵滾回墨西哥；也有非洲裔的記者，被罵滾回非洲；最糟糕的，是我聽過有猶太裔的記者，被罵滾回集中營。

會如此羞辱人的，幾乎都是白人，仇外的白人。

這些美國白人認為，美國這塊土地，只屬於歐洲後裔的白人，其他人種是次等人種，而老實說，這種族主義的想法並不是什麼新鮮事，在美國已存在了上百年，根深蒂固，直到上世紀60年代，爭取黑人權益的「民權運動」興起，加上促進融合與強調多元的「政治正確」，讓有這想法的人們開始慢慢噤聲。

但是，種族歧視在美國從來就沒有銷聲匿跡過。

而且這幾年，還有復甦的跡象。主要的原因之一，是美國這些年，移民人口屢屢打破記錄。2017年，在美國本土非美國出生的移民人口，來到4400萬人的歷史新高。

見到越來越多膚色，語言與文化跟自己不同的人湧進，讓這一部分的美國人不安，甚至是恐懼，特別是那些鮮少接觸外來移民的郊區或農村的白人。但老實說，這是人性，不難理解。

另一個不難理解的是，這樣的恐懼，也被部分的政治人物所利用。

不過，我倒是沒想過，有一天，竟然連非白人的美國國會議員也會被罵，要她們滾回自己的「國家」，而且還是被自己的總統這樣說，這確實令人跌破眼鏡。

剛過去的週日（7/14），川普突然在推特上，公開批評4位非白人的女性民主黨國會議員，川普要她們回到她們「國家」，川普稱，她們來自世界上最糟糕、最腐敗的國家，並且要她們回去修補那些國家，而不是留在美國大聲而且充滿惡意地告訴美國人，美國政府應該怎麼運行。

川普推特。圖擷自 Twitter 分享 facebook

這一下子，讓美國炸開了鍋，因為這4名女國會議員，都不是白人，其中有3名毋庸置疑地出生在美國，只有一名出生在索馬利亞，她是因為避難從小來到美國，但她早已歸化為美國公民。

從這個邏輯來看，川普口中「世界上最糟糕、最腐敗的國家」，應該是美國了吧？

事實並非如此，人們顯然不是這麼解讀的，像美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）立即一針見血地反擊說，川普「讓美國再次偉大」的口號，實際上是為了「讓美國再次變白」，因為她認為，川普的言論明顯是種族歧視，因為非白人就算是美國公民，在川普眼中也不是美國人。

對此，川普氣沖沖地公開出面反擊。

在一場講「美國製造」的活動上，記者們和川普的心思顯然都不在此，川普在草草講了幾句讚揚美國產品的話後，就開放記者提問。有記者問：「佩洛西議長說你想讓美國再次變白，是真的嗎？」

川普回應：「這話太種族歧視了，怎麼會有人這麼說？佩洛西議長竟然說要讓美國再次變白，她的話太種族歧視了，我很意外她會這麼說。」

這「偷換概念」的回答顯然震撼了現場的記者，於是記者窮追猛打地追問，讓川普怒了。

有記者問：「總統先生，你能接受人們認為你的推特是種族歧視的嗎？」

川普壓不住怒火，大吼：「閉嘴！閉嘴！閉嘴！」

記者不放棄地問：「總統先生，你能接受人們認為你的推特是種族歧視的嗎？」

川普繼續吼著「閉嘴」，然後接著說：「我是說，如果這些人（議員）不喜歡在這（美國），她們可以滾啊，我不知道有沒有人會想念她們，我猜會有一些人吧。」

實際上，在去年美國的期中選舉後，美國選出了史上最多的女性國會議員，當然，她們的當選被視為對川普的反撲，她們就任後也積極地挑戰川普，特別是川普嚴打非法移民，還不惜讓非法移民骨肉分離的做法，更是引發這些議員的反彈，因此川普會做出反擊不難理解。

只是問題是，他為什麼要冒著「政治不正確」，背著種族主義者的罵名，把問題拉高到種族問題呢？

從這4名議員的出面回應，就能看出她們認為川普其實是有「戰略」。她們說，川普的做法是要激發國會民主黨人對他發動彈劾，因為這將有利於激起他的草根選民同仇敵愾，站出來投票捍衛他，助他贏得明年的大選，然後連任。

川普有可能被彈劾嗎？有，民主黨掌控的美國國會眾院，可能有足夠的票數可以通過「彈劾」，但是，「彈劾」與「下台」是兩回事，要讓川普被「彈劾下台」的掌控權，是在共和黨掌控的美國國會參院的手上，參院幾乎不可能會讓川普下台，所以彈劾最終只會變成歹戲拖棚，殺敵一千、自損八百，因此這些遭川普羞辱的女議員呼籲民主黨人不要上當。

被羞辱的民主黨眾議員普萊斯利（Ayanna Pressley）說：「我呼籲美國百姓，和在這房間裡的人（記者），不要上當。這是刻意分散美國百姓注意力，讓人們轉移對關切的議題與後果的注意力。」

儘管避免彈劾川普，民主黨掌控的眾院也沒輕易地放過川普，他們投票通過了「譴責」川普種族歧視的言論，這可以理解為，川普正式被美國國會眾院給貼上了「種族主義者」的認證標章。

不過，譴責只是象徵性的，川普顯然不會就此退縮，因為他就是透過類似的言論發家的，最著名的，就是在他參選總統前，宣稱部分墨西哥人是強姦犯、毒販子，上任後，還立即禁止部分穆斯林國家的百姓進入美國等等。

川普的政治不正確，無論會不會如他所願讓他遭到彈劾，但確實，這很對他選民的胃口。像是蓋洛普（編按：全球知名的民意測驗和商業調查/咨詢公司，用科學方法測量和分析選民、消費者和員工意見、態度和行為。）在6月發布的民調就指出，美國老百姓認為美國的頭號問題之一，就是移民問題，而且還是史無前例的高，多達23％的受訪者認為這是一大問題。

對於川普來說，熱炒百姓關心的議題，無疑就是得票保證。

但是，歷史反覆證明，分裂族群、用仇恨來拉選票容易，但選舉過後，要彌補裂痕，卻是難之又難。

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