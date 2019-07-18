防中東局勢惡化 美國會擋對沙軍售

2019-07-18 16:09 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



美國總統川普（右）執意對沙國王儲薩勒曼（左）軍售，美國國會試圖反對。（Photo by 美國白宮） 分享 facebook

「美國賣武器給沙烏地阿拉伯，只會造成中東更混亂！」美國因總統川普對沙國等中東國家軍售80億美元，這項計畫目前遭到眾議院否定，川普賣武器到中東只會讓開戰機率大增，且沙國人權紀錄不佳，美國不應該縱容沙國。目前參、眾兩院都已否決該計畫，但外界判斷川普還是會動用總統否決權，一意孤行。

用武器濫殺平民

根據《半島電視台》報導，美國眾議院17日通過決議，否決川普將對中東國家軍售高科技雷射武器的計畫。由於美、伊因為核武問題陷入僵局，中東開戰局勢一觸即發，川普認為中東局勢「非常緊急」，所以要賣武器給沙烏地，但美國政界普遍認為，川普過份誇大伊朗問題，武器不能說賣就賣給沙國。

民主黨眾議院領袖霍耶表示，他們通過這三項否決案非常有用，因為這些武器有極大機率直接用在葉門內戰上，沙國、阿拉伯聯合大公國在葉門內戰許多行為都已觸犯戰爭罪，甚至還攻擊手無寸鐵的平民。

國會難制衡川普

《半島》指出，雖然目前參、眾兩院都已通過第一階段否決，但總統川普按照慣例會執行美國總統特有的「否決權」，否決國會的否決案，否決案會再度回到國會，此時國會如果第二階段投票可以達到參、眾兩院3分之2的門檻，就可以再否決川普的否決，不過主要反對黨民主黨目前兩院席次都不太夠，尤其是參議院。

《國會山報》提到，沙國除葉門內戰外，國內人權狀況也讓許多國際人權組織擔憂。實際掌權的沙國王儲薩勒曼雖然實行許多經濟、制度的改革，不過沙國境內的言論自由也逐漸收緊，最知名的例子便是《華盛頓郵報》的記者卡紹吉，在土耳其的國史館內遭到王室派遣的刺客殺害，並毀屍滅跡。

沙國人權堪憂

此案引發國際一片撻伐，唯獨美國不顧眾國反對，仍與沙國眉來眼去，也讓波斯灣一帶爆發區域衝突的可能性上升，沙國國內會因美國縱容，人權、自由的保障越來越少。

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