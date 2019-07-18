川普涉種族歧視 意在2020選戰佈局

2019-07-18 16:07 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



美國總統川普擅於操弄言論與聲刺效應，而本次透過涉及種族歧視主義的言論替2020大選佈局。(photo by Wikimedia) 分享 facebook

毫不避諱種族歧視議題，美國總統川普越被黑卻越紅！針對川普日前以種族歧視言論攻擊4名眾議員，而受到眾議院推動嚴正譴責案，但18日的共和黨內民調卻顯示川普支持度更上層樓。外媒《Axios》認為，川普這是故意點火上身，刻意談種族主義與保守思潮，不只打算鞏固原有選票，更能搶老白人的淺民主黨票，與首度勝選時打的意識形態選戰雷同。

選戰策略與16年雷同

川普日前與4名眾議員槓上，說出不少針對性仇外言論與對移民有敵意的言論，狂噴口水戰包含「不爽就滾回去」等隱含種族歧視、國族主義的意識形態言論。雖然慘遭眾議院通過嚴正譴責案攻擊，少數共和黨員也反戈川普，但依照《美國國家公共廣播》報導，川普的言論在蒙太拿州獲得不少支持，這對於一個民主黨勢力不小的州來說很出人意表，表示川普越被黑，越能得到除了關注外的其他支持。

美國權威政治新聞網《Axios》報導，這一切都在川普的計畫之中，川普2020年的戰略核心與首度參選時比沒有大改動，依舊是大打美國人民在意的國族主義和意識形態。

保守主義與種族歧視

首先，川普自知他2016年多贏約20%的白人選票，但他還不夠滿意，打算針對更年長的白人福音派社群搶票，由於川普深知死忠川粉不會跑票，他便得以用更誇張、令人反感的言論，把種族歧視與菁英論的保守主義提到檯面上，透過打反移民，將移民塑造成入侵者、外來者，把白人至上主義與保守派主義的擁護者集合一起，塑造出川普是他們最值得信賴的打移民防線，以及最能理解他們內心的人。

對此，加州大學政治學者阿爾加拉受《紐約時報》訪問時說，透過2018年中期的分析發現，即便川普沒有提起相關議題，部分內心有種族歧視思維的保守派白人民主黨也可能投給共和黨，更遑論川普抓準時機添上一把火；而從他的次子艾瑞克．川普的發言也可發現，川普嘗試把民主黨套上偏激左派的形象，其父則是把美國人民從社會主義拉回保守主義的英雄。

模糊焦點成功

依照川普的計算，揮舞保守派意識大旗、激起種族主義思維的手段能讓他多搶一些老白人與西班牙裔選民的票，透過強硬的反移民言論、再點起種族歧視火花，正是2020年的主要戰略。

《WGBH網》報導，民主黨參議員馬基也聲稱，若民主黨持續被川普的種族言論誘餌逗弄著，本該是聚焦在實際政策的焦點會被模糊掉，而川普會得到他想要的（搶泛民主黨的票）。

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