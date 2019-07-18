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回不去的祖國╱偷渡來美打拚 紮根生子…回不去也留不下

2019-07-18 13:21世界日報 記者牟蘭／紐約報導

很多父母為了子女的發展留在美國。 記者劉大琪/攝影
很多父母為了子女的發展留在美國。 記者劉大琪/攝影
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將到不惑之年的林音(化名)，21年前從家鄉福州偷渡來到美國，為了改善家中貧困，沒日沒夜地工作；多年前申請的政治庇護並未獲批，而現川普政府嚴打無證移民，身負遞解令的她對未來堪憂，「我最寶貴的青春都給了美國，現在回國我和孩子都不能適應。」

她說自己的故事，只是眾多福州女性的一個縮影，望更多同胞理解她們的處境。

林音出生在福州一個普通家庭，父親打漁為生，母親賣菜，父母在她上初中時又生了妹妹；母親此後身體變差，為了醫病，家裡的經濟日益緊張。

作為家中長女，林音1999年20歲時就偷渡前往美國打拚，首站在密西西比州的一家日餐店。

林音表示，當時向蛇頭繳付的5萬5000元都是兩分高利貸借來的。為了償還貸款，她頭兩年在日餐店做起臺，每月只休息兩天，每天工作12小時。雖然苦，但她還是替福州為家中攢下了新房，也感到安慰。

也是在枯燥的工作期間，林音遇見了相同境遇的丈夫，美國打拚之路也有陪伴。

不過，由於兩人都從底層做起，也欠了債，即使懷孕，她仍得工作；兒子出生後，因沒人照顧，也只能無奈將孩子送回中國，讓父母幫忙撫養。

懷有二女兒時，林音以中國不能生二胎為名向法庭申請政治庇護，但她面對法官問話未答清楚，導致政庇失敗，夫妻倆也背負了遞解令。

林音說，由於無證居住在美國，遇到不公都只能忍氣吞聲。她舉例說，有一次向銀行存了自己辛苦賺的1100元薪水，誰知第二天查詢銀行帳戶僅有110元。她屢次找銀行理論，但銀行都以需要警方許可為由拒絕公布視頻，「哪敢報警，再萬一警察要證件怎麼辦，為了1000多元，不划算，只能啞巴吃黃連。」

林音說，有時這種歧視甚至來自同胞，「你不會說英語，人家對你態度就差別很大。」她舉例，七年前為幫助女兒申請上小學，通知她的是位華裔，但該同胞對她不僅沒有耐心，甚至直接掛斷林音的申請電話，讓女兒一度沒學可上，「我只能再想辦法」。

為讓孩子接受更好教育，林音和丈夫決定搬到紐約居住，並將兩個孩子接回美國；即使孩子回到身邊，也未能撫平她的情緒，「經常會失眠，我真怕這一分鐘腳還在這裡，下一分鐘就被送回中國。」

林音表示，在美國她付出了自己最寶貴的青春歲月，每年都按時繳稅，卻要面臨被遣返回國的境遇；而如今中國發展迅速，即使回國自己也早已脫節，「我真怕那一天到來，年齡這麼大也沒有高學歷，沒人想雇我。」

更讓林音擔心的是，兩個孩子都在美國長大，若自己和丈夫被遞解，勢必將孩子帶回。但中國的教育模式和美國完全不同，學習上也很難跟上。她說，雖然自己處境艱難，但只是眾多福州移民中的一個，希望同胞了解她們這些無證移民的艱辛，「美國對我來說就是旅途，但自己國家也不能接受我們。」

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