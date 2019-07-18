回不去的祖國╱偷渡來美家有病童 他為孩子堅守留美

2019-07-18 13:24 世界日報 記者 世界日報 記者 劉大琪 ／紐約報導



華裔移民在美國從事各行各業的工作，只為了圓美國夢。 記者劉大琪攝影 分享 facebook 已經來美近20年的林斌，大兒子回中國的時候被診斷出癲癇，二兒子又有自閉症，需要美國特殊教育和醫療長期照護，「我沒辦法想像如果全家回到中國，生活該如何繼續？」

雖遲遲沒能解決身分問題，但林斌從未放棄；作為丈夫和父親，他寧可在美國小心翼翼地活著，也不能放棄孩子的醫療和教育，「如果我回去了，他們會沒有未來。」

37歲的林斌來自福州，2000年6月偷渡來美，之後與通過申請政治庇護獲得綠卡的妻子相戀結婚，很快有了兩個兒子；一家四口的生活雖然並不富裕，孩子們也各有病症在身，但受惠於美國整體的生活環境和福利條件，再加上全家人都團聚在一起，日子過得倒是開心。

近20年未曾回去過中國，林斌並非沒有一絲鄉情，但對他來說，供養家庭、照顧妻兒重過一切；「我大兒子其實回過中國探親，住在我爸媽家裡，但那期間生了病，到當地醫院打了疫苗，誰知道回家後就開始發燒、噁心，全身顫抖、呼吸也有困難。」

孩子送醫後，醫生診斷為癲癇；林斌說，孩子在美國時從來沒有那樣過，他和妻子找不到原因，「也許是因為中國的空氣污染，如果回去，整個環境本身就不利於健康，還如何保障孩子的健康呢？」

二兒子從小就患有自閉症，身心發育遠遠落後於同齡人，尤其讓林斌和妻子操心。

「到三歲都不能說話、或者對周遭的事物有合理的反應，與人互動更是困難。」林斌說，二兒子一直在學校接受特殊教育，「因為有這樣兩個孩子，他必須為了他們留在美國，不能回到農村的老家，讓孩子面臨教育和醫療的雙重損失。」

林斌自己讀完初中就輟學了，班上30多個學生，只有十多個繼續讀高中，雖然中國是九年制義務教育，但因為農村需要勞動力、也缺乏老師等教育資源，很多孩子早早就輟學。

「我沒有完整的教育背景，所以只能四處打工、做體力活，我不想讓孩子經歷我所經歷的一切，他們會沒有未來。」林輝說，常年在美國生活，有不幸、但更多的是幸運，美國崇尚自由民主，教育風格也更鼓勵創造和想像，適合他的兩個孩子成長。

林斌說，他們家庭的收入雖然不多，「但在美國可以過得去，回中國就不敢奢望能有這樣的生活。」

林斌的中國老家，已成留守兒童之鄉，和他一樣的中年人，必須到大城市打工，把孩子留給老家的父母照顧，很久才能見上一面；如果回中國，他和妻子一定只能加入城市打工一族，「而在美國，哪怕因為身分需要小心翼翼地活著，至少我們的孩子能天天見面、不會成為留守兒童。」