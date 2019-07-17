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鷹派加入中國貿易談判團隊 專家：反而有助達成協議

2019-07-17 22:52經濟日報 記者陳律安╱即時報導

白宮前貿易談判官員威廉斯（Clete Willems）17日向CNBC表示，上周中國貿易談判團隊新增一位成員，即被許多華府官員視為強硬派的中國商務部長鍾山，但威廉斯說，這未嘗不是一件好事，因為強硬派加入反而更有望達成協議。

威廉斯說，鍾山加入團隊，表示習近平想贏取強硬派支持，「北京將商務部長鍾山升職為核心談判團隊的一員，與國務院副總理劉鶴共事」。威廉斯說，許多人對此感到緊張，因為鍾山是強硬派，但他並不過度擔心。

威廉斯表示：「其實我認為這是好事，代表習近平想取得改革派與強硬派的認同，這是達成協議的要素」，只有在強硬派也參與的情況下，習近平才能達成協議。

威廉斯是白宮經濟委員會主席庫德洛的美中貿易談判副手，他說，談判時中國團隊確實曾「展現彈性」，但當中方團隊返國時卻變了調。 當劉鶴將談判成果呈給習近平與政治圈時，引來強硬派反彈，他們認為這協議對中國不利。

美國總統川普周二（16日）在內閣會議上重申，如果他願意，他可以對中國輸美商品加徵關稅。路透也報導，川普表示如有必要，美國會對另外的價值3,250億美元的中國商品課徵關稅。

不過威廉斯認為，最終美中仍會達成協議，因為先前已取得良好進展，收割成果符合雙方利益，且中國經濟面臨一些難題，達成協議符合其利益。

中國商務部長鍾山加入貿易談判團隊。歐新社。
中國商務部長鍾山加入貿易談判團隊。歐新社。
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