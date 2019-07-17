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川普掰聖經 四人幫變成天啟四騎士

2019-07-17 21:41聯合報 記者張佑生╱即時報導

美國總統川普17日再度以推特對四位民主黨籍新科女眾議員開炮，繼之前稱她們為四人幫後，最新外號是「天啟四騎士」（the four horsewomen of the apocalypse），全力將四人崛起和美國衰敗連結在一起。

天啟騎士，又叫末日騎士，起源於聖經中的《啟示錄》，書中描述，在世界終結，給予全人類審判之時，有羔羊解開書卷七封印，召喚來分別騎著白、紅、黑、綠四匹馬的騎士，將戰爭、饑荒、瘟疫和死亡帶給接受最終審判的人類，屆時天地失調，日月變色，隨後就是世界毀滅。

美國總統川普罵的「四人幫」是指普斯莉、歐瑪、特萊布和柯提茲（圖左到右依序）。路透
美國總統川普罵的「四人幫」是指普斯莉、歐瑪、特萊布和柯提茲（圖左到右依序）。路透
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