川普掰聖經 四人幫變成天啟四騎士

2019-07-17 21:41 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



美國總統川普17日再度以推特對四位民主黨籍新科女眾議員開炮,繼之前稱她們為四人幫後,最新外號是「天啟四騎士」(the four horsewomen of the apocalypse),全力將四人崛起和美國衰敗連結在一起。

天啟騎士,又叫末日騎士,起源於聖經中的《啟示錄》,書中描述,在世界終結,給予全人類審判之時,有羔羊解開書卷七封印,召喚來分別騎著白、紅、黑、綠四匹馬的騎士,將戰爭、饑荒、瘟疫和死亡帶給接受最終審判的人類,屆時天地失調,日月變色,隨後就是世界毀滅。