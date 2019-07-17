民調：種族關係變差 川普難辭其咎

2019-07-17 14:24 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合16日電



在川普總統發表攻擊民主黨國會四位女眾議員的推特之前，民眾就感到美國的種族關係變差，並認為川普難辭其咎。

CBS新聞今年1月的調查顯示，六成美國人認為，美國的種族關係更差。而在前總統歐巴馬就任之初，美國的種族關係是處於最佳時期，CBS新聞和紐約時報2009年4月的聯合調查表明，當時66%的美國人認為美國的種族關係變好。但在2014年發生一系列非裔被白人警察擊斃的事件後，人們開始對種族關係感到擔憂，直至川普時期變成負面多於正面。

美國人認為，川普對種族關係變差起到推波助瀾的作用，丕優研究中心今年初的調查顯示，56%的民眾認為，是川普導致種族關係更差。

美聯社和NORC輿論研究中心2018年2月的調查表明，近六成的民眾認為，川普的言行對美國的西語裔和穆斯林有害，認為對非裔有害的民眾約占半數，57%的美國人認為，川普是種族主義者。

丕優研究中心的調查顯示，84%的民主黨人認為，川普惡化了美國的種族關係，但持這種看法的共和黨人只占二成。約三分之一的共和黨人表示，川普在改善種族關係上取得了進展，但四分之一的共和黨人認為，川普改善種族關係的努力沒有成功。

多數非裔、西語裔和亞裔美國人認為，川普惡化了種族關係，但僅約半數的白人持這種看法。在白人當中，64%受過高等教育的人認為川普惡化了種族關係，但沒有受過高等教育的白人僅41%持這種看法。

調查顯示，兩黨對川普使用種族冒犯語言的差異很大，丕優中心今年5月的調查表明，82%的共和黨人表示，如今太多的人很容易因為言語而受到冒犯，但持這種看法的民主黨人只約一半，多數民主黨人認為，人們在言論上應當謹慎。