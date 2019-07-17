在自己國家卻不受歡迎 美聯社：川普排外推文刺痛移民

2019-07-17 14:13 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合16日電



川普總統14日在推特表示，四名國會女議員應該回去她們的祖籍國，美聯社報導，此番言論刺痛許多待在自己國家卻不受歡迎的美國人，他們想起一生中聽過許多類似的傷人話語。

這一次說話刺痛美國民眾的不是陌生人或政治參選人，這些話直接出自美國總統之口。

巴拉圭裔的艾瑞卡．阿爾米隆(Erika Almiron)回想起她首次聽到類似言論是四年級，她當時剛到一間以義大利白人為主的天主教學校報到，此後她聽過這類話語不下數十次。

如今42歲的阿爾米隆是費城移民維權工作者，她表示：「我當時想，我在費城南部出生，你們還想要我怎麼樣？」她認為，川普自信覺得他有權待在美國，而其他人無此權利。

川普15日又表示，如果這些議員「憎恨我們的國家」，她們可以離開；川普也捍衛他的推特發言，他不在乎受到批評因為很多人支持他。

北卡羅來納州牧師巴柏(William Barber)表示：「川普喜歡分化民眾，並稱這些人是問題所在。他的所作所為相當醜惡，不符合美國精神而且也不是新把戲，這類言論在種族歧視政策中層出不窮。」

就在川普要女議員回去祖籍國的同一天，巴基斯坦移民、在中西部長大的阿梅娜．庫雷希(Amena Qureshi)搭優步時，司機對她說：「你的英文很好欸！你怎麼沒有口音？」

這番話提醒她，跟她打扮相似的女性不被認為是美國人。30歲現居芝加哥的庫雷希說，她六年級時第一次聽到別人叫她「滾回你奇怪的國家」，她覺得老是要保持防衛心令她覺得沮喪。

人權組織「Color of Change」執行董事羅賓森(Rashad Robinson)表示，川普初入政治時就出現類似言論，他曾質疑前總統歐巴馬的公民權。

紐約長島市長大的羅賓森說曾有人叫他「回去非洲」，他表示這些問題在於美國應該看到哪些人，川普說「讓美國再次偉大」，其實是指美國專屬於某些人時，美國才會真正偉大。