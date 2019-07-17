親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

台分析師上海遭逮》楊世光扯服貿 真相是這家公司根本違法

在自己國家卻不受歡迎 美聯社：川普排外推文刺痛移民

2019-07-17 14:13世界日報 編譯郭宣含／綜合16日電

川普總統14日在推特表示，四名國會女議員應該回去她們的祖籍國，美聯社報導，此番言論刺痛許多待在自己國家卻不受歡迎的美國人，他們想起一生中聽過許多類似的傷人話語。

這一次說話刺痛美國民眾的不是陌生人或政治參選人，這些話直接出自美國總統之口。

巴拉圭裔的艾瑞卡．阿爾米隆(Erika Almiron)回想起她首次聽到類似言論是四年級，她當時剛到一間以義大利白人為主的天主教學校報到，此後她聽過這類話語不下數十次。

如今42歲的阿爾米隆是費城移民維權工作者，她表示：「我當時想，我在費城南部出生，你們還想要我怎麼樣？」她認為，川普自信覺得他有權待在美國，而其他人無此權利。

川普15日又表示，如果這些議員「憎恨我們的國家」，她們可以離開；川普也捍衛他的推特發言，他不在乎受到批評因為很多人支持他。

北卡羅來納州牧師巴柏(William Barber)表示：「川普喜歡分化民眾，並稱這些人是問題所在。他的所作所為相當醜惡，不符合美國精神而且也不是新把戲，這類言論在種族歧視政策中層出不窮。」

就在川普要女議員回去祖籍國的同一天，巴基斯坦移民、在中西部長大的阿梅娜．庫雷希(Amena Qureshi)搭優步時，司機對她說：「你的英文很好欸！你怎麼沒有口音？」

這番話提醒她，跟她打扮相似的女性不被認為是美國人。30歲現居芝加哥的庫雷希說，她六年級時第一次聽到別人叫她「滾回你奇怪的國家」，她覺得老是要保持防衛心令她覺得沮喪。

人權組織「Color of Change」執行董事羅賓森(Rashad Robinson)表示，川普初入政治時就出現類似言論，他曾質疑前總統歐巴馬的公民權。

紐約長島市長大的羅賓森說曾有人叫他「回去非洲」，他表示這些問題在於美國應該看到哪些人，川普說「讓美國再次偉大」，其實是指美國專屬於某些人時，美國才會真正偉大。

川普移民義大利
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

國會認證的種族歧視？美眾議院「譴責川普推文」

2019-07-17 12:39

影／噁心陋習！推特網友群轟光腳滑觸控螢幕搭機客

2019-07-17 14:59

美國會提香港人權民主法案2019版 爭取議員支持

2019-07-17 14:45

川普種族歧視言論 眾院強烈譴責

2019-07-17 14:28

民調：種族關係變差 川普難辭其咎

2019-07-17 14:24

假新聞成選舉隱憂 謝安達施壓社媒

2019-07-17 14:21

美計生委主席溫麟衍 上任8個月被撤換

2019-07-17 14:18

川普轟少數裔4女議員粉絲力挺 康威護川普反問記者族裔

2019-07-17 14:17

回不去的祖國／60年前丟棄綠卡 再回頭證照失效歸鄉難

2019-07-17 12:46

回不去的祖國╱詐騙一哥浮沉江湖 浪子回頭已晚

2019-07-17 12:37

華府成第51州 三分之二美國人反對

2019-07-17 12:06

蟲蟲危機！美軍實驗把蝨當武器 議員查是否引發傳染病

2019-07-17 11:08

川普要司法部長調查Google是否真有叛國行為

2019-07-17 07:47

眾議員新面孔 挨罵四人幫各有爭議

2019-07-17 00:15

川普連槓女議員3天 不認錯還要求道歉

2019-07-17 00:15

川普種族歧視老招玩不膩 這次又是為大選

2019-07-17 00:15

本身是移民之子和移民之孫 川普為何反移民?

2019-07-16 23:11

川普一連三天單挑四名女性眾議員 竟是這個原因

2019-07-16 22:33

谷歌與中國合作涉嫌叛國？川普揚言要查

2019-07-16 20:18

母開車被砂塵阻擋視線墜池塘 7歲女兒當場溺斃

2019-07-16 17:17

ILF底城顧問團年會 孔慶超獲頒川普總統義工獎

2019-07-16 15:34

午夜牙醫從停車場返家 被非裔暴力搶劫...4顆牙被打落

2019-07-16 15:30

美推新規 形同廢了庇護制度

2019-07-16 14:27

再轟4女議員 川普不認錯：不喜歡趕快走

2019-07-16 14:26

穿Burberry連搶銀行十餘次 非裔男落網

2019-07-16 14:24

熱浪襲大華府直逼華氏百度 酷熱指數最高109

2019-07-16 14:17

不爽美國就滾回祖國？川普大戰「民主黨四人幫」

2019-07-16 13:41

誰丟臉誰無知？大陸外交官 推特論戰美國前國安顧問

2019-07-16 11:45
看更多

熱門文章

情侶吵架斷青春！17歲網美遭男友斬首殺害 IG曝「斷頭照」：地獄來了

2019-07-16 17:04

新娘幸福出嫁！回頭見祖父「獨坐亡妻照前」吃飯秒落淚

2019-07-16 19:09

影／硬闖51區！臉書惡搞活動竟吸百萬響應 美軍說話了

2019-07-16 16:38

恩愛71年 夫妻同日死

2019-07-16 18:14

貿易戰加劇 文在寅對日本決戰宣言

2019-07-17 00:47

川普又揚言 可能對3250億美元中國商品加徵關稅

2019-07-17 08:26

川普一連三天單挑四名女性眾議員 竟是這個原因

2019-07-16 22:33

川普重申 必要時可對另外3,250億美元中國商品課徵關稅

2019-07-17 08:29

影／員工抱怨靠撿垃圾過活 迪士尼繼承人訪視樂園後氣炸

2019-07-17 11:39

環時：經濟增速是美兩倍　中共扛得住耗得起

2019-07-16 17:36

日學美打貿易戰 用這招裝無辜 一不小心毀掉WTO？

2019-07-17 10:00

21歲獻第一次…10天後女友驗孕中獎 網驚：綠綠的

2019-07-17 12:44

本身是移民之子和移民之孫 川普為何反移民?

2019-07-16 23:11

谷歌與中國合作涉嫌叛國？川普揚言要查

2019-07-16 20:18

川普稱「中方迫切望達成協議」陸外交部駁：完全是誤導

2019-07-16 18:36

川普要司法部長調查Google是否真有叛國行為

2019-07-17 07:47

川普：與習近平不再親近

2019-07-16 23:29

貿易戰划算？美援助農民8700億 關稅僅增收6500億

2019-07-17 10:42

窮得只剩下錢？委內瑞拉通膨的慘痛代價

2019-07-16 15:29

午夜牙醫從停車場返家 被非裔暴力搶劫...4顆牙被打落

2019-07-16 15:30

各國都怕？六大重點一次看懂臉書幣Libra爭議

2019-07-16 16:02

陸經濟下滑 專家：即便如此 仍不急於跟美達協議

2019-07-16 23:44

美中貿戰待解 川普：加徵關稅促企業離開大陸

2019-07-17 01:00

美股自紀錄高點小幅下滑 川普再度升高貿易戰疑慮

2019-07-17 07:02

患罕見遺傳病不自知 健身女教練攝取過量蛋白質腦死亡

2019-07-17 09:50

美經濟穩健 Fed決策詭譎

2019-07-17 00:06

川普連槓女議員3天 不認錯還要求道歉

2019-07-17 00:15

影／超髒火車座椅 旅客一拍揚起灰塵雲

2019-07-17 09:58

WTO裁定美反補貼稅有違規定 中國可祭制裁因應

2019-07-17 09:44

未成熟的馬鈴薯也有毒！日本13學童集體吐瀉送醫

2019-07-16 20:51

歧視瑞奇馬丁對話外洩 波多黎各民眾怒：總督下台

2019-07-17 00:15

三星新機傳減產 台廠供應鏈將受牽連

2019-07-17 00:53

傻眼！她外帶玉米餅回家 打開驚見整顆「起司門鎖」

2019-07-17 14:22

媽媽訂迪士尼蛋糕 店員聽錯變「彩紅小馬大麻派」

2019-07-17 13:00

LV老闆竄起 比爾蓋茲首度被擠出彭博億萬富豪榜前二

2019-07-17 09:16

影／海面好熱鬧！男子駕船遇上百隻海豚現身同游

2019-07-16 12:35

母開車被砂塵阻擋視線墜池塘 7歲女兒當場溺斃

2019-07-16 17:17

經貿協議 陸：不是單方面訴求 美也有需求

2019-07-17 00:57

眾議員新面孔 挨罵四人幫各有爭議

2019-07-17 00:15

美核武在歐洲儲放地 北約相關文件意外露「點」

2019-07-17 10:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top