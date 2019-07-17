川普轟少數裔4女議員粉絲力挺 康威護川普反問記者族裔

川普總統抨擊四個民主黨國會女議員的種族歧視推文，雖然引發國會眾議院16日表決譴責川普的風波，卻贏得白人至上主義者喝采，甚至有粉絲說：「這就是我們力挺他的原因」。

川普抨擊四位民主黨女議員的種族歧視推文，替他贏回新一波白人至上主義者的支持，這群人本來已經對於希冀這位復興白人至上主義的「英雄」失去信仰。

新納粹Daily Stormer網站創辦人安格林(Andrew Anglin)在網站上寫道，「真男人，川普總統的推特帳號最近真帶勁，這可能是他推過最有趣的事，這就是我們為何選他的白人至上主義。」

他接著寫道，「我們顯然只是因為另一場選舉要到了，才又看到(白人至上主義浮現)，但我會告訴你，就算明知如此，也感覺非常得好。」

白人至上主義者已多次公開表達對川普未能築起美墨邊牆，以及未能兌現防堵移民承諾的挫折。

白人至上主義領袖史本瑟(Richard Spencer)推文寫道，「只要單一則推文，川普就能贏回為數可觀的另類右派支持。」

史本瑟在2016年總統大選時，在一場活動上高喊「川普萬歲」(Hail Trump)，並比出納粹敬禮的姿勢而挨批；他如今認為，川普只會說空話而無所做為。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，儘管有些民眾不喜歡川普的種族歧視言論，但有些川粉反而高度支持。

一位退休商人柯赫佛(Mary Lou Kohlhofer)就說：「我知道有人不爽他的推文，但這就是我們挺他的原因」。

白宮顧問康威在被記者問及川普的爭議時，為替川普辯護，反而質問記者「你是哪個族裔」。

波蘭出生的民主黨國會議員馬林諾斯基在投票前，發言譴責川普總統的種族言論。(Getty Images) 分享 facebook