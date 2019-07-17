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美計生委主席溫麟衍 上任8個月被撤換

2019-07-17 14:18世界日報 記者顏伶如／綜合報導

婦女墮胎權在過去幾個月來，在政治及法律層面都出現激烈挑戰，全美規模最大的婦女生育權益倡議組織「全國計畫生育委員會」(Planned Parenthood)主席溫麟衍(Leana Wen)，由於管理風格以及領導方向引發爭議，16日遭到撤換。溫麟衍上任迄今僅八個月。

「全國計畫生育委員會」董事會16日召開緊急會議，歷經數小時協商之後，通過溫麟衍立即去職的決議，並宣布由前任董事會會長強生(Alexis McGill Johnson)擔任代理主席，明年初將展開新任主席的遴選。

目前美國社會氣氛與政治環境，讓「全國計畫生育委員會」面臨成立以來最嚴峻的考驗。川普政府通過，15日上路實施的新規定，禁止接受聯邦資金補助的婦產科診所提供墮胎轉診，讓「全國計畫生育委員會」陷入財務緊縮的窘境。反墮胎民代的聯邦議員或州議員，過去這段期間以來也對「全國計畫生育委員會」強力抨擊。

1973年讓墮胎得以合法化的美國最高法院重大判例，現在則因為保守派大法官占有多數，恐遭到推翻。

溫麟衍去職的原因究竟為何，「全國計畫生育委員會」董事會並未在發表聲明中說明。董事會會長康寧漢(Aimee Cunningham)並未回應媒體採訪要求。

一名知情人士則透露，由於溫麟衍的領導方式導致組織內部出現嚴重衝突，員工抱怨無法與她共事，「全國計畫生育委員會」花了半年時間，設法與溫麟衍一起改正問題。

溫麟衍在寫給「全國計畫生育委員會」55個旗下機構與資深幹部的辭別信中表示，她在任內不斷努力，希望達到組織的目標，為民眾提供各種不同的醫療服務，包括墮胎在內。

她在信中指出：「由於對全國計畫生育委員會方向與發展出現理念不同，我離開的時間點比預期中來得早。 」

全國計畫生育委員會(Planned Parenthood)主席溫麟衍。 美聯社
全國計畫生育委員會(Planned Parenthood)主席溫麟衍。 美聯社
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