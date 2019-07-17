假新聞成選舉隱憂 謝安達施壓社媒

2019-07-17 14:21 世界日報 編譯組／綜合報導



2020大選即將到來，聯邦眾院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）向各大社交媒體施壓，要他們說明如何處理平台上用「AI換臉」（deepfakes）技術製作的假圖片和影片。

代表洛杉磯格蘭岱市等選區的謝安達，寫信給臉書、推特和Google（旗下有Youtube）執行長，詢問對deepfakes的處理方式，以及他們的科技研究檢測遭篡改的內容。

謝安達在信中寫道：「展望2020年大選，我非常擔心2016年的經歷可能只是序幕。社媒平台可以在真相浮出水面之前，把引人矚目的謊言，植入全球數百萬用戶的對話中。」

deepfakes技術是用機器學習來操縱材料，創建超級寫實的內容，讓人彷彿說或做了他們沒說或沒做的事，選舉候選人很容易成為目標。

臉書發言人史東（Andy Stone）證實公司已收到信，並表示將回應。推特未針對信發表評論，但表示其全球公共政策高級幹部皮克斯（Nick Pickles）6月曾發表聲明，表示推特的規則「明顯禁止操縱帳戶、惡意自動軟體和假帳戶」。Alphabet公司的Google也拒絕置評。

在先前選舉中，主要的社交媒體平台被用來傳播虛假信息。美國情報機構表示在2016年總統大選期間，俄羅斯有大規模網路影響行動，目的是協助共和黨川普當選總統。不過俄羅斯一再否認指控。