華府成第51州 三分之二美國人反對

2019-07-17 12:06 世界日報 記者 世界日報 記者 張筠 ／華盛頓報導



蓋洛普近日公布最新民調，近三分之二的美國民眾反對華盛頓特區自成一州；華府市長包瑟(Muriel Bowser)15日通過聲明稱，該民調「斷章取義」，所提問題缺乏任何背景，也沒有說明華盛頓特區在國會缺乏投票發言權的情況，在民眾不了解背景的情況下，無法準確反映美國人的真實想法，因此不具參考性。

蓋洛普近日針對「華盛頓特區是否應自成一州」的問題展開民調，結果顯示有64%的美國人反對，共和黨和較保守的民眾比民主黨及自由派更反對此觀點，有78%的共和黨反對，而民主黨反對者有51%；根據蓋洛普的數據，今年的民調結果與之前的調查結果一致，1989年華盛頓郵報的民調發現有52%的民眾反對華盛頓特區自成一州。

此調查針對國會一項將華盛頓特區變成一個州的法案，雖然憲法規定華盛頓特區在總統選舉中有投票權，但該特區在國會參、眾兩院並沒有投票權，且國會有權審查並阻止華府市長和市議會通過的任何政策。

包瑟表示，華盛頓特區正處於「有繳稅但沒有代表權」的境地，是一種與美國民主原則矛盾的不公平現象；授予華盛頓特區國會投票權的1978年憲法修正案以失敗告終，1993年眾院也投票反對首都成為一個州。

華盛頓特區是否能成為一個州在政治上一直讓很多人擔憂，若該特區成為第51個州，民主黨在國會中的代表性將增加，因此該問題受到共和黨人的反對；而華盛頓特區已為此奮鬥多年，該特區民眾認為自己在國會中缺乏話語權和代表性，2000年華府的車牌甚至出現「沒有代表的納稅人」(Taxation without Representation)字樣，以示抗議。

根據人口普查局2018年的數據，華府人口數量超過懷俄明州(Wyoming) 和佛蒙特州(Vermont)，但市府選出的代表只能在眾議院的委員會中參加辯論或投票，在參眾兩院並沒有投票權。