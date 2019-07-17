回不去的祖國／60年前丟棄綠卡 再回頭證照失效歸鄉難

2019-07-17 12:46 世界日報 記者 世界日報 記者 顏潔恩 ／紐約報導



87歲華裔耆老黃學炎一生波折，巔峰時是留學多國的知識分子、也曾一度暴富，但因年少氣盛，錯失可獲綠卡的機會，至今再也沒有合法身分；如今他的人生走向下坡，舉目無親又窮困潦倒，唯一心願是返回離開數十年的家鄉香港，但身分證件全失效，只能困在回不了家的窘境中。

黃學炎當年是極少能留學德、美的亞裔大學生，還在好萊塢享受過一段奢華生活。談起自己的人生經歷，黃學炎深吸了一口氣；他1932年出生於廣東，三歲跟隨父親遷移香港，之後中日戰爭爆發，香港烽火連天，他跟著一家人逃往中國內地，直到1946年戰役結束才返回香港。

在香港書江學院(Houng Kong College)取得文學士後，25歲的黃學炎以公派學生的身分進入德國的弗萊堡大學(Universitt Freiburg)讀書，之後轉到美國馬里蘭州的聖瑪麗山大學(Mount St. Mary`s University)；雖然1961年完成該校的學士學位課程，卻因拖欠1000元學費，迄今沒能拿到畢業文憑。

黃學炎表示，那個年代的亞裔大學生很罕見，他很快收到美國政府寄來的綠卡申請表格，要他入伍美軍陸戰隊(US Marine Corps)取得合法身分；但他認為自己很有本事，不需要綠卡，就這樣直接將表格丟進垃圾桶裡；未料60年過去，他一直沒有取得合法身分的機會。

離開大學後，黃學炎前往加州好萊塢，當起售賣電影膠片的銷售員20多年，當時正是膠片市場的黃金時期，「在那個年代我掙到了50多萬元」；那時他腰纏萬貫、揮金如土，朋友向他借錢來者不拒，而且是「5000元、1萬元巨額地給他們」，可惜現在自己到了亟需用錢之時，也沒有人還他半毛錢。

因不善理財和投資失敗，黃學炎的積蓄很快散盡，風光不再的他到了紐約，在金店當店員，也幫人記過帳；他說，儘管生活困苦、年事已高，但依舊努力工作養活自己，所幸身體向來健康無恙，「這麼多年我一直非常硬朗，30多年沒看過醫生。」

黃學炎數十年來始終一個人生活，唯一有過的伴侶是在德國讀書期間，曾和一名美麗的德國女孩相識相戀，但最後來因感情問題而未步入婚姻；但他們產下一子，兒子跟隨著母親一起生活，不料在一次車禍中母子雙亡，黃學炎此後再也不曾有過伴侶。

如今黃學炎生活清苦，過去還有一個英國的侄子寄錢救助他，但現在侄子也不寄錢了；幸好數月前有好心人幫助，將他安置在紐約布碌崙(布魯克林)8大道一間家庭旅館內，他也想盡辦法工作，支付每月300元的租金。

黃學炎現在唯一的心願，就是落葉歸根、返回香港，他希望能找到並投靠已故大姐的後代，並到父母的墳前祭拜；但是當年來美所持的港英護照已形同廢紙，香港身分證也在數十年前遺失，沒有任何有效旅行證件，回家的夢難圓。

目前能證明黃學炎身分的，是他保留的德國學生證等大學文件，上面有他當年在香港的住址；雖然黃學炎日前曾到布碌崙當地僑團求助，但礙於程序繁瑣，辦理回國簽證不易，回鄉的那一天仍遙遙無期。

黃學炎年輕時在德國留學。(翻攝自同學錄) 分享 facebook