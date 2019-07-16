本身是移民之子和移民之孫 川普為何反移民?

2019-07-16 23:11 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



美國總統川普強烈反移民，絕的是他自己就是移民之子、移民之孫，連太太都不是土生土長的美國人。

川普的祖父來自德國，趕上舊金山的淘金熱。川普的母親當年帶著50美元就從蘇格蘭跑到紐約謀求新生活。川普現任妻子梅蘭妮亞是斯洛維尼亞人。