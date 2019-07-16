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本身是移民之子和移民之孫 川普為何反移民?

2019-07-16 23:11聯合報 記者張佑生╱即時報導

美國總統川普強烈反移民，絕的是他自己就是移民之子、移民之孫，連太太都不是土生土長的美國人。

川普的祖父來自德國，趕上舊金山的淘金熱。川普的母親當年帶著50美元就從蘇格蘭跑到紐約謀求新生活。川普現任妻子梅蘭妮亞是斯洛維尼亞人。

西班牙先鋒報（La Vanguardia ）揣測，川普之所以對移民窮追猛打，可能是移民提醒他自己就是出身移民之家，而想極力抹去的事實。

美國總統川普的妻子梅蘭妮亞（右）原籍斯洛維尼亞。歐新社
美國總統川普的妻子梅蘭妮亞（右）原籍斯洛維尼亞。歐新社
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移民川普舊金山
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