川普一連三天單挑四名女性眾議員 竟是這個原因

2019-07-16 22:33 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



到16日為止，美國總統川普一連三天以種族歧視言論連番猛攻民主黨的「四人幫」，看似冒天下之大不韙，實則是政治精算後的動作，向白人為主的基本盤發出動員令，提前替明年總統大選政黨對決的主軸定調。

美國電視台成天播放非法移民擠在邊界拘留所、主管單位展開掃蕩無證移民的新聞，看得民眾心煩意亂，在在顯示美國的移民問題和審核移民的制度亟需改革，卻又不是一時半刻能見其功。

看準這個節骨眼，川普點名四位非白人的民主黨籍女性眾議員，嗆她們如果對美國不滿，可以回老家。媒體指出其中三人在美國土生土長，無法回到川普影射的祖國。但川普的重點在於做效果，事實從來就不是重點。四人都是有色人種，移民政策改革的辯論，深層的癥結正是種族。

民主黨針對1,003名僅念過社區大學或毫無大學學歷的白人進行民調，這群人是川普當選的主力選民，結果發現四名女將的支持率都偏低。

川普是「天下大亂，形勢大好」的信徒。藉由點名四人幫，川普一面逼民主黨更往左靠、遠離中間路線，更要選民在他的民族主義和民主黨的社會主義之間做抉擇。一言以蔽之，這就是川普競選連任的精髓。

川普靠反移民言論當選總統，現在進化到2.0版，主張偏左派的四名女議員都是有色人種，正好讓川普可以「一石二鳥」。民主黨如果甩不掉遭川普惡意汙名化的社會主義標籤，重回白宮之路恐怕仍是荊棘滿布。