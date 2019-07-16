谷歌與中國合作涉嫌叛國？川普揚言要查

2019-07-16 20:18 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



美國總統川普16日早上推文表示，身家億萬美元的科技投資人Peter Thiel在福斯新聞台的節目上表示，Google和中國政府合作，應該被調查是否構成叛國（treason）。川普盛讚Peter Thiel絕頂聰明，比任何人都了解此一主題，表示行政團隊會加以審視（The Trump Administration will take a look!）。