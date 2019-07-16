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谷歌與中國合作涉嫌叛國？川普揚言要查

2019-07-16 20:18聯合報 記者張佑生╱即時報導

美國總統川普16日早上推文表示，身家億萬美元的科技投資人Peter Thiel在福斯新聞台的節目上表示，Google和中國政府合作，應該被調查是否構成叛國（treason）。川普盛讚Peter Thiel絕頂聰明，比任何人都了解此一主題，表示行政團隊會加以審視（The Trump Administration will take a look!）。

川普揚言要調查谷歌是否叛國。美聯社
川普揚言要調查谷歌是否叛國。美聯社
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