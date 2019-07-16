ILF底城顧問團年會 孔慶超獲頒川普總統義工獎

2019-07-16 15:34 世界日報 記者馮紀漪╱密西根州報導



國際領袖基金會(ILF)底特律顧問團13日中午在安娜堡頤筵舉行第12屆年會，榮譽會長也是創會會長孔慶超加入ILF長達18年，並協助成立四個分會，擔任了11年團長，還將10名優秀亞裔青年送到白宮受暑期訓練，同時他也曾任北美台商總會副會長及底特律台商會長，多年致力於中美商貿，當天會中獲頒川普總統傑出義工獎。

13日活動中並由總會國際公關長嚴培達頒發顧問聘書，新年度的顧問有張正暘、孔慶超、姚學智、畢文璇、司徒達森、畢健、夏發凡、馬飛文、郭勁松、張正義、傅曼玲、孔繁輝、蘇秀玲、林雪兒。

年會由嚴朝旭任司儀，會長姚學智呼籲大家應致力培養下一代的領袖人才，應讓他們見識聯邦政府龐大的運作，也落實傳承ILF的使命。

嚴培達介紹，ILF於1999年由傑龍(Joei Szabat)與董繼玲夫婦成立，每年支持30名亞裔青年到白宮觀摩一個月，20年來已經有上千名青年受惠，而擔任基金會顧問者出錢出力培育下一代，董繼玲後來更辭去聯邦職務，全職擔任基金會執行長，以培養青年亞裔領袖為己任，也是唯一支持華生到白宮觀摩的組織。

北美台商會下青商會會長吳威陵當天也由芝加哥到場出席，底特律台商青商會成員夏佩琦曾參加過白宮觀摩活動。

相關訊息可與孔慶超聯絡(734)645-8888，eamil：erickung@comcast.net。