午夜牙醫從停車場返家 被非裔暴力搶劫...4顆牙被打落

2019-07-16 15:30 世界日報 特派員 世界日報 特派員 黃惠玲 ╱芝加哥報導



華埠治安不靖 華裔牙醫遭暴力搶劫掛彩 紅線捷運站男子遭刺死。 影片截圖 分享 facebook

芝城華埠近來治安不靖，10日午夜牙醫尹國權下班前往華埠停車場取車準備返家時，遭一名非裔暴力攻擊，不僅打落尹國權四顆牙齒，下巴嚴重淤青，劫匪還搶走了500多元現金；13日下午3時左右，華埠紅線地鐵站發生一起捷運乘客口角，其中一名拿出預藏利刃將另一名54歲男子當場刺死，華埠紅線站也因此暫時關閉，直到晚間將近8時才重新開放。

尹國權接受本報採訪時表示，他10日晚間11時30分，剛處理完一名緊急病患，正前往位於永活街夾舍麥路口的停車場取車，他說，他的車子停放在靠近社賣路欄杆處，當時他口袋中還有3000元現金，他在行走時突然發現有黑影在身後，「雖然警覺到不對勁，但開始跑到自己的車旁時，已經來不及了」。

尹國權說，他才打開車門，劫匪就擋住他進入，並要求他交出身上財物，沒想到還來不及細想，搶匪就直接朝他的臉部重重一擊，接著以迅雷不及掩耳的速度，拿走他口袋中520元後狂奔逃逸。

尹國權雖然眼鏡也被打破，但仍忍著傷勢把車子開到附近警察局報案，稍後發現臉部眼睛、下顎均受傷，四隻牙齒遭打落，他說，劫匪為大約55到60歲的非裔男性，滿臉白鬍子，力氣很大；警察隔日通知他逮捕了特定人士，是個遊民，警察很快會安排他去指認，他以自身經歷，提醒大家務必注意安全。

至於13日的華埠紅線捷運站凶殺案，起因兩名乘客在當天下午約3時的紅線捷運列車上起了口角，沒料到其中一名較年輕的非裔，突然抽出身上攜帶的刀子，朝另一名54歲男子上半身猛刺，嫌犯在抵達華埠站時衝出車廂逃逸。

芝加哥警局指出，這名遭刺乘客為芝加哥居民強森(Troy Johnson)在案發現場即已死亡，警察據報到場後，立即將紅線站封鎖，約兩小時後才恢復紅線列車通行，但直到晚間7時30分左右，紅線捷運列車才再次開放停靠華埠站。

警局14日公布一男一女共兩名涉案嫌犯照片，並希望民眾踴躍提供線索，舉報電話(312)747-8380。